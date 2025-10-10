október 10., péntek

Rangos elismerés

1 órája

Ők Baranya igazi hősei – díjazták a két kiváló tűzoltót!

Címkék#Léber Zoltán#Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság#főhadnagy#katasztrófavédelmi igazgatóság#Kopasz Zsolt Károly#szolgálatparancsnok#Himer Viktor

Két Baranya vármegyei tűzoltó vehetett át szolgálati jelet húszéves hivatásuk elismeréseként csütörtökön. Az elismeréseket Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át október 9-én, tette közzé a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Bama.hu

A díszoklevél és jelvény nemcsak a két évtizedes hűséget, hanem a magas színvonalú szakmai munkát is elismeri. A kitüntetést Kopasz Zsolt Károly tűzoltó százados, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, valamint Himer Viktor tűzoltó zászlós, a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különleges szerkezelője vehette át.

Fotó: Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy

Kopasz Zsolt Károly húsz éve szolgál, hivatásként tekint a tűzoltásra

A százados 2005-ben kezdte pályáját Komlón, majd 2013-tól a pécsi hivatásos tűzoltóság „C” szolgálati csoportjának parancsnoka lett. Az elmúlt években számos bevetésen bizonyította rátermettségét: 2017-ben megmentett egy kilencéves gyermeket, 2022-ben pedig a Pécs-patacsi tűzesetnél elsőként irányította a tűzoltást. 2025-ben az Év tisztjének választották, korábban pedig vezető szerepet vállalt a HUNOR Mentőszervezetben és részt vett a törökországi földrengés utáni mentésben is. Elismeréseit mindig szerényen fogadja – számára tűzoltónak lenni ma is ugyanazt jelenti, mint húsz éve: hivatást és szolgálatot.

Himer Viktor a szakmaiság és emberség példája

Himer Viktor tűzoltó zászlós 2005. szeptember 1-jén kezdte hivatásos szolgálatát Komlón. Különleges szerkezelőként, sofőrként és beosztottként is kiválóan helytáll. Szolgálatparancsnoka, Léber Zoltán tűzoltó főhadnagy szerint Himer szakmai rátermettségét és emberi hozzáállását egyaránt nagy tisztelet övezi. A műszaki mentések terén különösen tehetséges, segítőkészsége és megbízhatósága miatt mindig lehet rá számítani. Civilben asztalosként dolgozik, egy gyermek édesapja, és a szolgálaton kívül is aktív: rendszeresen támogat állatmenhelyeket és jótékonysági akciókat.

A most elismert tűzoltók példája is azt mutatja, hogy az elhivatottság, a szakmai alázat és az emberek iránti felelősségvállalás idővel valódi értékké válik – nemcsak a tűzoltóság, hanem az egész közösség számára.

 

 

 

