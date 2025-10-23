október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

2 órája

Ők voltak a legjobb támogató tanárok!

Címkék#bölcsészkar#Nagyvárad tér#Semmelweis Egyetem

2025-ben ünnepli alapításának 70. évfordulóját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Magyarország legnagyobb felsőoktatási tudományos rendezvénysorozata – ennek apropóján elismeréseket adtak át.

Bama.hu
Ők voltak a legjobb támogató tanárok!

Illusztráció.

A pécsi bölcsészkar beszámolója szerint az OTDK-n kétévente a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások mutathatják be tudományos kutatásaikat, művészeti alkotásaikat 16 tudományterületi szekcióban. A 2025 tavaszán megtartott 37. OTDK-n már 5131 előadás hangzott el, bizonyítva a mozgalom folyamatos fejlődését és jelentőségét.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége ennek a több évtizedes munkának az elismerésére alapította meg az „OTDK70 Kitűzőt”, amelyet összesen 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át a Semmelweis Egyetem Nagyvárad tér Elméleti Tömbjének Dísztermében 2025. szeptember 29-én tartott ünnepségen. A kitüntetettek mindegyike hosszú ideje, kiemelten a 21. században, jelentős szerepet vállalt a TDK-s hallgatók támogatásában és a tudományos diákköri tevékenység fejlesztésében.

A díjat kapók között szerepelnek a bölcsészkar oktatói is:

Dr. Bőhm Gábor, egyetemi docens
Prof. dr. Fedeles Tamás, egyetemi tanár
Dr. Híves-Varga Aranka, egyetemi docens
Prof. dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár
Prof. dr. Péley Bernadette, egyetemi tanár
Dr. Pohárnok Melinda, egyetemi docens
Dr. Révész György, egyetemi tanár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu