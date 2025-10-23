Ők voltak a legjobb támogató tanárok!

A pécsi bölcsészkar beszámolója szerint az OTDK-n kétévente a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások mutathatják be tudományos kutatásaikat, művészeti alkotásaikat 16 tudományterületi szekcióban. A 2025 tavaszán megtartott 37. OTDK-n már 5131 előadás hangzott el, bizonyítva a mozgalom folyamatos fejlődését és jelentőségét.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége ennek a több évtizedes munkának az elismerésére alapította meg az „OTDK70 Kitűzőt”, amelyet összesen 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át a Semmelweis Egyetem Nagyvárad tér Elméleti Tömbjének Dísztermében 2025. szeptember 29-én tartott ünnepségen. A kitüntetettek mindegyike hosszú ideje, kiemelten a 21. században, jelentős szerepet vállalt a TDK-s hallgatók támogatásában és a tudományos diákköri tevékenység fejlesztésében.