2 órája
Ők voltak a legjobb támogató tanárok!
2025-ben ünnepli alapításának 70. évfordulóját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Magyarország legnagyobb felsőoktatási tudományos rendezvénysorozata – ennek apropóján elismeréseket adtak át.
A pécsi bölcsészkar beszámolója szerint az OTDK-n kétévente a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások mutathatják be tudományos kutatásaikat, művészeti alkotásaikat 16 tudományterületi szekcióban. A 2025 tavaszán megtartott 37. OTDK-n már 5131 előadás hangzott el, bizonyítva a mozgalom folyamatos fejlődését és jelentőségét.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége ennek a több évtizedes munkának az elismerésére alapította meg az „OTDK70 Kitűzőt”, amelyet összesen 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át a Semmelweis Egyetem Nagyvárad tér Elméleti Tömbjének Dísztermében 2025. szeptember 29-én tartott ünnepségen. A kitüntetettek mindegyike hosszú ideje, kiemelten a 21. században, jelentős szerepet vállalt a TDK-s hallgatók támogatásában és a tudományos diákköri tevékenység fejlesztésében.
A díjat kapók között szerepelnek a bölcsészkar oktatói is:
Dr. Bőhm Gábor, egyetemi docens
Prof. dr. Fedeles Tamás, egyetemi tanár
Dr. Híves-Varga Aranka, egyetemi docens
Prof. dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár
Prof. dr. Péley Bernadette, egyetemi tanár
Dr. Pohárnok Melinda, egyetemi docens
Dr. Révész György, egyetemi tanár.