Okmányokra is szükség lesz

4 órája

Elő a bankkártyákkal, remek lehetőség érkezik, ráadásul házhoz jön!

Címkék#lakcímkártya#bankkártya#kormányablakbusz#diákigazolvány#ügyfélszolgálat

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára elérhető és egyszerű legyen az ügyintézés.

Tóth Dávid
Elő a bankkártyákkal, remek lehetőség érkezik, ráadásul házhoz jön!

Az okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.

Forrás: MW

A kormányablakbusz 2025. október 16-án, csütörtökön 11:00 és 12:00 között Mecseknádasdra látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat az önkormányzatnál várja az érdeklődőket. 

A buszban lehetőség lesz az alábbi okmányokkal kapcsolatos ügyek intézésére: 

  • személyi igazolvány megújítása, 
  • útlevél, 
  • jogosítvány megújítása, 
  • lakcímkártya, 
  • diákigazolvány, 
  • parkolási igazolvány igénylése. 

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség. 

 

