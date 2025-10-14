Okmányokra is szükség lesz
Elő a bankkártyákkal, remek lehetőség érkezik, ráadásul házhoz jön!
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára elérhető és egyszerű legyen az ügyintézés.
Az okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.
A kormányablakbusz 2025. október 16-án, csütörtökön 11:00 és 12:00 között Mecseknádasdra látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat az önkormányzatnál várja az érdeklődőket.
A buszban lehetőség lesz az alábbi okmányokkal kapcsolatos ügyek intézésére:
- személyi igazolvány megújítása,
- útlevél,
- jogosítvány megújítása,
- lakcímkártya,
- diákigazolvány,
- parkolási igazolvány igénylése.
Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.
