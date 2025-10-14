Elő a bankkártyákkal, remek lehetőség érkezik, ráadásul házhoz jön!

A kormányablakbusz 2025. október 16-án, csütörtökön 11:00 és 12:00 között Mecseknádasdra látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat az önkormányzatnál várja az érdeklődőket.

A buszban lehetőség lesz az alábbi okmányokkal kapcsolatos ügyek intézésére:

személyi igazolvány megújítása,

útlevél,

jogosítvány megújítása,

lakcímkártya,

diákigazolvány,

parkolási igazolvány igénylése.

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.