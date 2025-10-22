Október 23 – Miseta Attila: Pécs is a szabadság frontvonalában állt

Miseta Attila október 23. alkalmából mondott beszédét azzal kezdte, hogy 1956 nemcsak egy évforduló, hanem a magyarság szabadságba vetett rendíthetetlen hitét mutatja.

Október 23. alkamából tartottak ünnepi megemlékezést a jogi kar udvarán - Fotó: Löffler Péter

„1956 forradalma és szabadságharca több volt mint csupán egy politikai esemény, a nemzet lelkének kitörése volt. Egy olyan pillanat amikor a félelem és a szürkeség hosszas korszaka után az igazság- és szabadságvágy egyszerre robbant fel, fittyet hányva a tankok és túlerő pusztító fenyegetésére – fogalmazott a PTE hamarosan leköszönő rektora.

Miseta Attila hangsúlyozta, hogy Pécs és az egyetem a forradalom egyik legfontosabb vidéki bázisává vált különösen a jogi és az orvosi egyetemek akkori hallgatói és oktatói cselekedtek azonnal. „Nem vártak parancsra, a parancs belülről jött, a lelkiismeretükből” – hangoztatta.

Úgy fogalmazott: a pécsi egyetemisták tüntetése, a baranyai nemzeti tanács megalakítása, a fegyveres ellenállás szervezése mind azt bizonyítja, hogy Pécs is a szabadság frontvonalában állt. Miseta Attila egyúttal felidézte Nagy Imre akkori miniszterelnök a fiataloknak a forradalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről szóló szavait is.

A rektor kiemelte, ugyan a forradalmat a tankok vérbe fojtották, annak igazi szellemét, a belső szabadságot nem lehet elpusztítani. Kitért arra is, hogy a megtorlások idején Pécs is súlyos árat fizetett: más retorziók mellett pécsi egyetemi hallgatók, oktatók kerültek börtönbe, vagy voltak kénytelen elhagyni az országot.