Október 23 – Miseta Attila: Pécs is a szabadság frontvonalában állt
A szabadság megőrzésének, valamint a tudás és erkölcs egységének fontosságát hangsúlyozta 1956-os megemlékező beszédében Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora szerdán a PTE jogi karának udvarán tartott megemlékezésen. Az eseményen október 23. alkalmából megkoszorúzták a Pécsi Diákparlament emléktábláját is.
Miseta Attila október 23. alkalmából mondott beszédét azzal kezdte, hogy 1956 nemcsak egy évforduló, hanem a magyarság szabadságba vetett rendíthetetlen hitét mutatja.
„1956 forradalma és szabadságharca több volt mint csupán egy politikai esemény, a nemzet lelkének kitörése volt. Egy olyan pillanat amikor a félelem és a szürkeség hosszas korszaka után az igazság- és szabadságvágy egyszerre robbant fel, fittyet hányva a tankok és túlerő pusztító fenyegetésére – fogalmazott a PTE hamarosan leköszönő rektora.
Miseta Attila hangsúlyozta, hogy Pécs és az egyetem a forradalom egyik legfontosabb vidéki bázisává vált különösen a jogi és az orvosi egyetemek akkori hallgatói és oktatói cselekedtek azonnal. „Nem vártak parancsra, a parancs belülről jött, a lelkiismeretükből” – hangoztatta.
Úgy fogalmazott: a pécsi egyetemisták tüntetése, a baranyai nemzeti tanács megalakítása, a fegyveres ellenállás szervezése mind azt bizonyítja, hogy Pécs is a szabadság frontvonalában állt. Miseta Attila egyúttal felidézte Nagy Imre akkori miniszterelnök a fiataloknak a forradalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről szóló szavait is.
A rektor kiemelte, ugyan a forradalmat a tankok vérbe fojtották, annak igazi szellemét, a belső szabadságot nem lehet elpusztítani. Kitért arra is, hogy a megtorlások idején Pécs is súlyos árat fizetett: más retorziók mellett pécsi egyetemi hallgatók, oktatók kerültek börtönbe, vagy voltak kénytelen elhagyni az országot.
Pécsi Tudományegyetem: megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom évfordulójánFotók: Löffler Péter
Miseta Attila hangsúlyozta, hogy 1956 öröksége nem csupán dicsőség, hanem morális és etikai kötelezettség is. „A szabadság nem adott, hanem minden nap, újra és újra kiérdemelt” – mondta a rektor, megjegyezve, hogy ez különösen vonatkozik az egyetemi gondolkodásra, majd Romhányi György egykori neves pécsi patológus szavait idézve a tudomány és az erkölcs egységének szükségessége mellett érvelt.
A Janus Egyetemi Színház jóvoltából kulturális műsorral is színesített megemlékezésen mások mellett részt vett Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kancellárja, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke, a Pécs önkormányzata részéről Ruzsa Csaba alpolgármester, Lengvárszky Attila, a Pécsi Polgári Szalon vezetője, valamint a pécsi közgyűlésben helyet foglaló politikai erők képviselői. A résztvevők az eseményen megkoszorúzták az 1956-os Pécsi Diákparlament hőseinek emléktábláját.
1956. október 23. és Pécs
Az 1956-os forradalom híre október 23-án érte el Pécset, ahol másnap már ezrek vonultak az utcákra, követelve a Rákosi-rendszer bukását és a nemzeti függetlenséget. A megmozdulások során a pécsiek ledöntötték a városban álló Sztálin-szobrot, és megalakították a munkástanácsokat. A pécsi egyetem hallgatói és a bányászok is aktívan részt vettek az eseményekben, miközben a mecseki erdőkben szerveződő ellenállók – a „Mecseki Láthatatlanok” – november elejétől gerillaharcot folytattak a visszatérő szovjet erőkkel szemben. Bár a forradalmat leverték, Pécs 1956-os hősei máig példái a bátor kiállásnak és a szabadságvágy erejének.