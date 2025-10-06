október 6., hétfő

Nemzeti gyász napja

5 órája

Baranya is főhajtással emlékezik az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúk emléknapja a nemzeti gyász napja, amikor iskolákban, köztereken és városaink főterein egyaránt mécsesek gyúlnak a hősök emlékére. Október 6-án ismét elcsendesedik az ország: ezen a napon hajtunk fejet az 1849-ben Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint a magyar szabadságharc minden hőse előtt.

Tóth Viktória

Baranya vármegye számos városában, közintézményekben, iskolákban megemlékezéseket tartanak október 6-án. Közös gyertyagyújtással, koszorúzással és ünnepi beszédekkel idézik fel az aradi vértanúkat. A megemlékezéseke városi vezetők, diákok és civil szervezetek is részt vesznek, hogy együtt idézzék fel a szabadságharc örökségét és üzenetét.

október 6
Pécsen is megemlékezést tartanak október 6-án
Fotó: Löffler Péter

Megemlékezések október 6-án

Pécsen a megszokott helyen, az Aradi vértanúk útja 16. szám előtti emlékhelynél lesz rendezvény október 6-án 15 órától. Siklóson a Városi Önkormányzat és a Siklósi Hagyományőrző Egyesület szervezésében tartanak megemlékezést a várudvarban, 18 órától. A történelmi falak között zajló ünnepi műsor méltó környezetet teremt az emlékezéshez. 

Szigetvár Város Önkormányzata 17 órára hívja az emlékezőket a Kossuth térre, ahol megemlékező beszédet mond dr.Vass Péter, a város polgármestere. Közreműködik a Szigetvári Zrínyi Gárda és az Istvánffy Miklós Általános Iskola diákjai. Az esemény koszorúzással zárul, amelyen civil szervezetek és intézmények is részt vesznek.

Harkány Város Önkormányzata is szeretettel vár mindenkit az aradi vértanúk emlékére rendezett megemlékezésre és koszorúzásra október 6-án 14 órára a Terehegyi temetőhöz. A programban ünnepi köszöntőbeszédek és a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak műsora szerepel, majd a megemlékezés koszorúzással zárul a vértanúk emlékfájánál.

 

