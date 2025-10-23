2 órája
Régi fotók bukkantak elő Pécsről – így emlékeztek október 23. hőseire 30 éve (GALÉRIA)
A magyar történelemben külön fejezet szól október hőseiről. Hosszasan sorolhatnánk az érintetteket, akik közül is kiemelkednek 1848 és 1956 október hősei.
Pécsen, Baranyában mindig megkülönböztetett figyelmet kapnak október hősei. Évről évre ismétlődő látvány, hogy a Mecsek-oldali utca sétányán még talán el sem hervadnak az aradi vértanúk szobrainál elhelyezett virágok, amikor pár tíz méterrel odébb friss csokrok, koszorúk, és az emlékezés mécsesei kerülnek az 56-os kopjafa és emlékmű tövéhez.
Igen, a város, a megye őrzi a hősök emlékezetét, hiszen Pécs és Baranya ezer szálon kötődött a történelmi eseményekhez, amelyek megszámlálhatatlan hőst teremtettek számunkra. A megemlékezés, tiszteletadás méltóságát dokumentálják Laufer László fotóriporter kollégánk archív képei, amelyek 25-35 esztendő távlatából tekintenek vissza az ünnepi eseményekre. Amelyeken jól megmutatkozik, hogy ezek az évfordulók korosztálytól és politikai hovatartozástól függetlenül mindig is egyaránt fontosak voltak a város lakóinak, az itt élő közösségeknek és vezetőinek.
Így emlékeztek október 23. hőseire 20-30 éveFotók: Laufer László
Október hőseire emlékeznek az ünnepi pillanatok a pécsi Mecsek-oldalban
Érdekes és érdemes megjegyezni, hogy a megemlékezéseket megörökítő ünnepi fotók visszatérő eleme az egyenruha. Különös a vizuális párhuzam, de az ünnepeken viselt uniformisok már nem a szabadságért, függetlenségért vívott küzdelmet, hanem a tiszteletadást szimbolizálják. Legyenek viselőik katonák, rendfenntartók, zenélő bányászok vagy vasutasok, cserkészek.