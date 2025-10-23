Régi fotók bukkantak elő Pécsről – így emlékeztek október 23. hőseire 30 éve (GALÉRIA)

Pécsen, Baranyában mindig megkülönböztetett figyelmet kapnak október hősei. Évről évre ismétlődő látvány, hogy a Mecsek-oldali utca sétányán még talán el sem hervadnak az aradi vértanúk szobrainál elhelyezett virágok, amikor pár tíz méterrel odébb friss csokrok, koszorúk, és az emlékezés mécsesei kerülnek az 56-os kopjafa és emlékmű tövéhez.

Október hőseire emlékezünk minden évben Pécsen az 56-os kopjafánál a vársétány tövében. Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Igen, a város, a megye őrzi a hősök emlékezetét, hiszen Pécs és Baranya ezer szálon kötődött a történelmi eseményekhez, amelyek megszámlálhatatlan hőst teremtettek számunkra. A megemlékezés, tiszteletadás méltóságát dokumentálják Laufer László fotóriporter kollégánk archív képei, amelyek 25-35 esztendő távlatából tekintenek vissza az ünnepi eseményekre. Amelyeken jól megmutatkozik, hogy ezek az évfordulók korosztálytól és politikai hovatartozástól függetlenül mindig is egyaránt fontosak voltak a város lakóinak, az itt élő közösségeknek és vezetőinek.