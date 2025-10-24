Ökumenikus missziói napnak adott otthont a város

A Pécs-Kertvárosi Református Templomban került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett Ökumenikus Missziói Napra a közelmúltban, amely egyben a Reformáció hónapjának, azaz októbernek a kiemelt eseménye volt.

A délelőtti istentiszteleteken, miséken a MEÖT Missziói és Evangelizációs Bizottságának tagjai szolgáltak igehirdetéssel a sajátjuktól eltérő felekezet templomaiban.

Délután a missziói nap záró eseményeként a Pécs-Kertvárosi Református Templomban az igehirdetést Szemerei János evangélikus elnök-püspök végezte , aki az evangélium erejéről, a hit egységéről és a közösség megújulásáról szólt - számolt be a MEÖT az október 12-i eseményről.

A szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak missziós bizottsági lelkészei, akik közös imádságban és énekszolgálatban tettek bizonyságot az egység és a misszió fontosságáról.