Ökumenikus missziói napnak adott otthont a város

Címkék#Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács#evangélium#lelkész#MEÖT

Forrás: Evangélikus egyház

A Pécs-Kertvárosi Református Templomban került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett Ökumenikus Missziói Napra a közelmúltban, amely egyben a Reformáció hónapjának, azaz októbernek a kiemelt eseménye volt. 

A délelőtti istentiszteleteken, miséken a MEÖT Missziói és Evangelizációs Bizottságának tagjai szolgáltak igehirdetéssel a sajátjuktól eltérő felekezet templomaiban. 

Délután a missziói nap záró eseményeként a Pécs-Kertvárosi Református Templomban az igehirdetést Szemerei János evangélikus elnök-püspök végezte , aki az evangélium erejéről, a hit egységéről és a közösség megújulásáról szólt - számolt be a MEÖT az október 12-i eseményről. 

A szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak missziós bizottsági lelkészei, akik közös imádságban és énekszolgálatban tettek bizonyságot az egység és a misszió fontosságáról.

 

 

