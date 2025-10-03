október 3., péntek

Rendőrség figyelmeztet, sok magyar már bedőlt: te is megkaptad ezt a gyanús csomagot?

Új internetes csalási forma ütötte fel a fejét, amelynek áldozatai úgy érzik, megérkezett a megrendelt csomagjuk, mégsem azt kapják, amit vártak. Az úgynevezett online csomagküldő csalás a rendőrség szerint különösen veszélyes, mert a fizikai kézbesítés elfedi a megtévesztés tényét.

Jusztin Levente

Ahogyan korábban megírtuk, az utóbbi hetekben egyre több jelzés érkezett a hatóságokhoz egy alattomos módszerről: a vásárló kézhez kapja a rendelését, a csomag azonban nem az ígért terméket rejti. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerkesztőségünk kérdésére megerősítette, hogy az online csomagküldő csalás jelensége országos szinten is egyre gyakoribb, és felhívták a figyelmet a legfontosabb óvintézkedésekre.

online csomagküldő csalás
Online csomagküldő csalás: ezekre vigyázzunk a rendőrség szerint
Fotó: MW

A csalók több fronton támadnak. Az egyik leggyakoribb jel, hogy a kínált termék feltűnően olcsó, jóval a piaci ár alatt van. A vásárlót hamis értékelések, sürgető határidők és megtévesztő képek győzik meg, hogy azonnal döntsön. A rendőrség hangsúlyozta: az előre fizetés kockázatos, hiszen utólag sokkal nehezebb jogi úton érvényesíteni az igényeket. Az utánvétes kézbesítés ezzel szemben valamivel biztonságosabb, hiszen a futár jelenlétében ellenőrizhető a csomag tartalma.

Online csomagküldő csalás: ezt ajánlja a rendőrök

A főkapitányság részletes listát adott a lehetséges ellenőrzési pontokról. Ezek közül a legfontosabb: az eladó kapcsolati adatainak vizsgálata, a domain életkora, valamint a külső, független vásárlói vélemények keresése. A gyanús jelek között szerepelnek a túl általános, sok terméknél felbukkanó stock fotók, illetve a hiányos garanciális vagy visszaküldési feltételek.

Ha valaki mégis csalás áldozatává válik, első lépésként dokumentálnia kell mindent: a csomagolást, a címkét, a termék fotóját és a rendelés igazolását. Ezt követően érdemes az eladóval kapcsolatba lépni, majd a banknál vitát kezdeményezni. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy minden esetet érdemes bejelenteni, hiszen csak így akadályozható meg a további megtévesztés.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a legfontosabb tanulság: mindig legyen óvatos, ha az ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A gyors döntések helyett a körültekintő ellenőrzés, a biztonságos fizetési mód és a vásárlóvédelmet garantáló megoldások jelenthetnek védelmet az egyre kifinomultabb online csomagküldő csalásokkal szemben.

 

