Rendőrség figyelmeztet, sok magyar már bedőlt: te is megkaptad ezt a gyanús csomagot?

Ahogyan korábban megírtuk, az utóbbi hetekben egyre több jelzés érkezett a hatóságokhoz egy alattomos módszerről: a vásárló kézhez kapja a rendelését, a csomag azonban nem az ígért terméket rejti. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerkesztőségünk kérdésére megerősítette, hogy az online csomagküldő csalás jelensége országos szinten is egyre gyakoribb, és felhívták a figyelmet a legfontosabb óvintézkedésekre.

Online csomagküldő csalás: ezekre vigyázzunk a rendőrség szerint

Fotó: MW

A csalók több fronton támadnak. Az egyik leggyakoribb jel, hogy a kínált termék feltűnően olcsó, jóval a piaci ár alatt van. A vásárlót hamis értékelések, sürgető határidők és megtévesztő képek győzik meg, hogy azonnal döntsön. A rendőrség hangsúlyozta: az előre fizetés kockázatos, hiszen utólag sokkal nehezebb jogi úton érvényesíteni az igényeket. Az utánvétes kézbesítés ezzel szemben valamivel biztonságosabb, hiszen a futár jelenlétében ellenőrizhető a csomag tartalma.

Online csomagküldő csalás: ezt ajánlja a rendőrök

A főkapitányság részletes listát adott a lehetséges ellenőrzési pontokról. Ezek közül a legfontosabb: az eladó kapcsolati adatainak vizsgálata, a domain életkora, valamint a külső, független vásárlói vélemények keresése. A gyanús jelek között szerepelnek a túl általános, sok terméknél felbukkanó stock fotók, illetve a hiányos garanciális vagy visszaküldési feltételek.

Ha valaki mégis csalás áldozatává válik, első lépésként dokumentálnia kell mindent: a csomagolást, a címkét, a termék fotóját és a rendelés igazolását. Ezt követően érdemes az eladóval kapcsolatba lépni, majd a banknál vitát kezdeményezni. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy minden esetet érdemes bejelenteni, hiszen csak így akadályozható meg a további megtévesztés.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a legfontosabb tanulság: mindig legyen óvatos, ha az ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A gyors döntések helyett a körültekintő ellenőrzés, a biztonságos fizetési mód és a vásárlóvédelmet garantáló megoldások jelenthetnek védelmet az egyre kifinomultabb online csomagküldő csalásokkal szemben.