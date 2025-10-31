Ezt az aranyszabályt tartsuk be online vásárlás során!

Be kell vallanom, én is az online vásárlás híve vagyok. Kényelmes, nem kell sorban állni, és gyakran tényleg jobb ajánlatokat találni a weben, mint egy áruházban. De minél többször éltem ezzel a lehetőséggel, annál inkább észrevettem, hogy a könnyű elérhetőség hajlamos bennünket túlságosan is elaltatni. Már nem gondoljuk végig, honnan is rendelünk, és hogy valóban megbízható-e az az oldal vagy eladó, akivel üzletet kötünk.

Nem szabad elkényelmesednünk, óvatosan bánjunk az online vásárlásokkal!

Fotó: MW

Egyszer régebben nekem is sikerült pórul járnom: egy akciós ajánlatra kattintva hackerek feltörték a fiókomat. Szerencsém volt, mert a weboldal mögött komoly támogatói csapat állt, akik gyorsan reagáltak, és sikerült visszaszerezni az irányítást. Ez az eset viszont ráébresztett arra, hogy az online világban nincs százszázalékos biztonság — csak tudatosság.

Online vásárlás: nem tud mindentől más megvédeni!

A Facebook Marketplace különösen érzékeny terep. Nem egy nagy, ellenőrzött webáruházról van szó, hanem magánszemélyek közötti adásvételről. Itt nincs ügyfélszolgálat, aki megoldaná a problémát, ha az eladó eltűnik a pénzünkkel. Egy rosszul átgondolt előreutalás után legfeljebb a rendőrséghez fordulhatunk, de a pénz ritkán kerül vissza ilyen esetben.

Nem azt mondom, hogy ne használjuk az online piactereket — csak azt, hogy legyünk éberek. Nézzünk utána az eladónak, ne utaljunk előre, és ha valami gyanúsan olcsó, inkább lépjünk tovább. Az internet sok mindent megkönnyített, de a biztonságunkat továbbra is nekünk kell őrizni. A kényelem sosem lehet fontosabb a józan észnél.