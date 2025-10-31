október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélem-én

24 perce

Ezt az aranyszabályt tartsuk be online vásárlás során!

Címkék#probléma#biztonság#aranyszabály#szerencse#üzlet

Az online vásárlás kényelmes, gyors és sokszor olcsóbb, mint a hagyományos boltban történő vásárlás. De az internetes biztonság nem játék, hiszen egyetlen elhamarkodott kattintás vagy meggondolatlan utalás egy online vásárlás során is súlyos következményekkel járhat.

Jusztin Levente

Be kell vallanom, én is az online vásárlás híve vagyok. Kényelmes, nem kell sorban állni, és gyakran tényleg jobb ajánlatokat találni a weben, mint egy áruházban. De minél többször éltem ezzel a lehetőséggel, annál inkább észrevettem, hogy a könnyű elérhetőség hajlamos bennünket túlságosan is elaltatni. Már nem gondoljuk végig, honnan is rendelünk, és hogy valóban megbízható-e az az oldal vagy eladó, akivel üzletet kötünk.

online vásárlás
Nem szabad elkényelmesednünk, óvatosan bánjunk az online vásárlásokkal!
Fotó: MW

Egyszer régebben nekem is sikerült pórul járnom: egy akciós ajánlatra kattintva hackerek feltörték a fiókomat. Szerencsém volt, mert a weboldal mögött komoly támogatói csapat állt, akik gyorsan reagáltak, és sikerült visszaszerezni az irányítást. Ez az eset viszont ráébresztett arra, hogy az online világban nincs százszázalékos biztonság — csak tudatosság.

Online vásárlás: nem tud mindentől más megvédeni!

A Facebook Marketplace különösen érzékeny terep. Nem egy nagy, ellenőrzött webáruházról van szó, hanem magánszemélyek közötti adásvételről. Itt nincs ügyfélszolgálat, aki megoldaná a problémát, ha az eladó eltűnik a pénzünkkel. Egy rosszul átgondolt előreutalás után legfeljebb a rendőrséghez fordulhatunk, de a pénz ritkán kerül vissza ilyen esetben.

Nem azt mondom, hogy ne használjuk az online piactereket — csak azt, hogy legyünk éberek. Nézzünk utána az eladónak, ne utaljunk előre, és ha valami gyanúsan olcsó, inkább lépjünk tovább. Az internet sok mindent megkönnyített, de a biztonságunkat továbbra is nekünk kell őrizni. A kényelem sosem lehet fontosabb a józan észnél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu