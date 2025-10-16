Másfélmilliárdos, mobilról is működtethető öntözőrendszert adtak át Vajszlón

Az Ormánsági Öntöző Kft. a magyar kormány 1 milliárd forintos támogatásával, összesen 1,5 milliárd forint értékű beruházást valósított meg, amelynek keretében telepítettek korszerű öntözőberendezéseket. A fejlesztés során víztározók, szivattyúk és csővezetékek is létesültek, az öntözőrendszer pedig a legmodernebb Bauer Center Pivot technológiával működik, jelentősen növelve a termésbiztonságot és a hozamstabilitást Nyugat-Baranya négy helyszínén.

Nagy istván (balról) agrárminiszter és nagy Csaba országgyűlési képviselő az öntözőrendszer átadásán

Fotó: SandorJudit

Baksa Zsolt László, az öntözött területeket kezelő Szentlőrinci Szolanum Kft. és a beruházást megvalósító Ormánsági Öntöző Kft. tulajdonosa elmondta, hogy az öntözést a legmodernebb technológiával, akár mobiltelefonról is lehet vezérelni. Az öntözött területeken vetőmagokat fognak termeszteni, amelyeket saját üzemükben dolgozzák fel.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a beruházás jelenleg harminc család számára biztosít megélhetést a térségben.

– Ez a támogatás is azt biztosítja, hogy a vidék és a magyar mezőgazdaság meg tudjon újulni. Hiszem, hogy a kormány támogatásával, a hazai és európai uniós források hatékony felhasználásával a magyar mezőgazdaság versenyképesebb lesz – fogalmazott a képviselő.