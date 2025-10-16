1 órája
Másfélmilliárdos, mobilról is működtethető öntözőrendszert adtak át Vajszlón
Október 15-én ünnepélyesen átadták Vajszlón az Ormánsági Öntöző Kft. és a Szentlőrinci Szolanum Kft. közös fejlesztésének eredményét, amely a térség mezőgazdasági fejlesztéseinek egyik kiemelt mérföldköve. Az eseményen részt vett Nagy István agrárminiszter és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője is.
Az Ormánsági Öntöző Kft. a magyar kormány 1 milliárd forintos támogatásával, összesen 1,5 milliárd forint értékű beruházást valósított meg, amelynek keretében telepítettek korszerű öntözőberendezéseket. A fejlesztés során víztározók, szivattyúk és csővezetékek is létesültek, az öntözőrendszer pedig a legmodernebb Bauer Center Pivot technológiával működik, jelentősen növelve a termésbiztonságot és a hozamstabilitást Nyugat-Baranya négy helyszínén.
Baksa Zsolt László, az öntözött területeket kezelő Szentlőrinci Szolanum Kft. és a beruházást megvalósító Ormánsági Öntöző Kft. tulajdonosa elmondta, hogy az öntözést a legmodernebb technológiával, akár mobiltelefonról is lehet vezérelni. Az öntözött területeken vetőmagokat fognak termeszteni, amelyeket saját üzemükben dolgozzák fel.
Nagy Csaba országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a beruházás jelenleg harminc család számára biztosít megélhetést a térségben.
– Ez a támogatás is azt biztosítja, hogy a vidék és a magyar mezőgazdaság meg tudjon újulni. Hiszem, hogy a kormány támogatásával, a hazai és európai uniós források hatékony felhasználásával a magyar mezőgazdaság versenyképesebb lesz – fogalmazott a képviselő.
Dr. Nagy István agrárminiszter az ormánsági öntözőterületek fejlesztése kapcsán Vajszlón tartott sajtótájékoztatótFotók: Sándor Judit
Az agrárminiszter így vélekedik az öntözőrendszerről
Nagy István agrárminiszter beszédében kitért arra, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően ma már kevesebb víz hagyja el az országot, mint amennyi beérkezik. Mint mondta, idén – amikor Európa egyik legforróbb nyarát élte át – 200 ezer hektárral kisebb területen keletkezett aszálykár Magyarországon, mint 2022-ben.
Ismertette, hogy a mezőgazdaság az éghajlatváltozás által az egyik leginkább kitett ágazat. Ám az Agrárminisztérium időben felismerte az éghajlati változások negatív következményeit, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és 4,3 milliárd forintot biztosítottak azonnali intézkedésekre.
– Szeptember elejéig a vízmegtartási intézkedéseinek köszönhetően 1050 millió köbméternyi víz tározása valósult meg – fogalmazott az agrárminiszter.
Az országban 848 kilométernyi csatornaszakaszt tisztítottak meg, 157,5 millió köbméternyi holtágat és tározót vontak be a vízpótlásba, miközben 1672 vízügyi szakember dolgozott az aszálykárok megelőzésén és enyhítésén.
Az esemény vajszlói, terepi szakmai bemutatóval zárult, ahol Hegedűs Attila, a Bauer Kft. ügyvezetője ismertette az öntözőrendszer működését és előnyeit a helyszínen.