Megint óraátállítás jön! De mi lett a GMT+2 mozgalommal?

Ezen a hétvégén ismét elérkezik az óraátállítás ideje: vasárnap hajnalban 3 óráról 2-re kell visszaállítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. A pécsiek, baranyaiak újra megélhetik azt a furcsa vasárnap reggelt, amikor „visszakapunk” egy órát az életünkből. De miközben évről évre ugyanaz a rituálé ismétlődik, sokan felteszik a kérdést: mi lett a GMT+2 időzóna bevezetéséért küzdő kezdeményezéssel?

Az óraátállítás sokak számára okoz bosszúságot

Forrás: Shutterstock

Egykor sokan támogatták

Néhány éve még aktív civil és szakmai mozgalom hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország időzónája, a GMT+1, nem illeszkedik a mindennapi életvitelünkhöz. A kezdeményezés szerint a GMT+2 időzóna – vagyis az órák egy órával előbbre állítása –

több világos estét hozna,

energiát takarítana meg,

jobb közérzetet és több D-vitamint biztosítana,

és csökkentené a környezetterhelést is.

A mozgalom számításai szerint Magyarországon évente akár 2,5 hónappal több világos esténk lehetne, ha a napnyugta későbbre tolódna. A változás nemcsak a szabadidőre hatna: a természetes fényhez jobban igazodó napirend javíthatná az egészségi mutatókat és az életminőséget is.

A GMT+2 mozgalom ugyanakkor nem vetné el az óraátállítást, miután azt "szükséges rossznak" értékelik éppen a fenti szempontok optimalizálása érdekében.

Eltűnt az ügy a napirendről

Az Európai Unió ugyan 2018-ban még komolyan fontolgatta az óraátállítás eltörlését, de a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, melyik időzónát tartsák meg véglegesen. Azóta a téma lassan lekerült a politikai és társadalmi napirendről – és ezzel együtt a „GMT+2 Magyarországnak” kezdeményezés is elcsendesedett. Pedig a kérdés változatlanul aktuális: a pécsiek és a magyarok többsége este, szabadidejében van ébren, amikor a téli időszámítás miatt már jóval korábban lesz sötét.

Több világos estét, kevesebb felesleges óraátállítást

A szakemberek szerint a folyamatos időzóna-változtatás – bármilyen aprónak tűnik – megzavarhatja a bioritmust, és átmenetileg ronthatja a koncentrációt vagy az alvásminőséget. Ráadásul egyre többen érzik úgy, hogy az éves kétszeri átállítás ideje lejárt, és inkább egy stabil, hosszú távon fenntartható időrend lenne kívánatos – olyat, ami a mindennapi életünkhöz, és nem a múlt század ipari logikájához igazodik.