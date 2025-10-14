október 14., kedd

Helén névnap

14°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különösen veszélyes

43 perce

A fűszerekkel is átverik a vevőt: olajfalevelet árulnak oregánóként

Címkék#oregánó#NKFH#olajfalevél#termék

Fűszereket vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság. Kiderült, hogy az oregánót nagyon gyakran hamisítják.

Wald Kata

Két, hazánkban igen népszerű fűszert vett górcső alá a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH): az oregánó és az őrölt bors állt az ellenőrzések fókuszában, az eredmény nem éppen kecsegtető. A hatóság közlése szerint a vizsgált oregánó minták csaknem fele problémásnak bizonyult, és 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70-80 százalékban ban tartalmazott idegen növényt, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta. Az ellenőrzések a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékek mellett a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is kiterjedtek. 

oregánó hatóság
Előszeretettel hamisítják az oregánót - derül ki a hatósági ellenőrzés eredményeiből
 

A korábbi évek uniós vizsgálatai is megállapították, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere - jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevél kerül oregánóként a csomagolásba, ezek  begyűjtése ugyanis olcsóbb, mint az oregánó termesztése és betakarítása, viszont őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. 

A hatóság az árusítás körülményeit is vizsgálta: több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. 

Volt olyan oregánó, amiben gyerekekre különösen veszélyes, rákkeltő anyagot is találtak

A laboratóriumi vizsgálatok három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot, amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak. 

Az őrölt bors ellenőrzés viszont jó eredményeket hozott: a vizsgálati minták megfeleltek minden előírásnak, azok sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem tartalmaztak, derül ki az NKFH összegzéséből. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu