A fűszerekkel is átverik a vevőt: olajfalevelet árulnak oregánóként

Két, hazánkban igen népszerű fűszert vett górcső alá a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH): az oregánó és az őrölt bors állt az ellenőrzések fókuszában, az eredmény nem éppen kecsegtető. A hatóság közlése szerint a vizsgált oregánó minták csaknem fele problémásnak bizonyult, és 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70-80 százalékban ban tartalmazott idegen növényt, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta. Az ellenőrzések a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékek mellett a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is kiterjedtek.

Előszeretettel hamisítják az oregánót - derül ki a hatósági ellenőrzés eredményeiből



A korábbi évek uniós vizsgálatai is megállapították, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere - jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevél kerül oregánóként a csomagolásba, ezek begyűjtése ugyanis olcsóbb, mint az oregánó termesztése és betakarítása, viszont őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők.

A hatóság az árusítás körülményeit is vizsgálta: több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett.

Volt olyan oregánó, amiben gyerekekre különösen veszélyes, rákkeltő anyagot is találtak

A laboratóriumi vizsgálatok három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot, amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak.