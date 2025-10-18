VII. Összefőzzük Orfűt – közösség, ízek és jókedv költözött a Tekeresi Pajtához (FOTÓK)

Összefogás és közösségépítés.

A szakmai értékelést háromtagú, elismert zsűri végezte: Serényi András, a Muskátli Étterem és az Orfűi Turisztikai Egyesület képviseletében, Dr. Raffay Zoltán, az Orfűi Horgász Egyesület elnöke és a Gyeregyalog.hu Egyesület elnöke, valamint Dr. Tihanyi Keve, Orfű jegyzője.

Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak.

A zsűri dolga nem volt könnyű, hisz minden csapat szívét-lelkét beletette az ételbe, és a tálalásokban is megmutatkozott a kreativitás.

Lobogott a tűz, készültek az ételek.

Végül a következő eredmény született:

1. hely – Bájkeverők: barnasörös marharagu gesztenyés dödöllével

2. hely – GasztroKultúra: hagymás bab

3. hely – Szak-Ácsok: birkasült őszi zöldségekkel

Az eredményhirdetésre 14 órakor került sor, a nap azonban korántsem ért véget ekkor: a résztvevők és vendégek estig maradtak, közösen élvezve az orfűi vendégszeretetet, a jó zenét és egymás társaságát.