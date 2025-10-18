október 18., szombat

Hagyományzés és szórakozás

25 perce

VII. Összefőzzük Orfűt – közösség, ízek és jókedv költözött a Tekeresi Pajtához (FOTÓK)

Címkék#Orfű#program#jókedv#főzés

Hagyományőrzés a finom ízek jegyében. Orfűn tudják, hogy miként kell szórakozni – minden évben megadják a módját.

Tóth Dávid
VII. Összefőzzük Orfűt – közösség, ízek és jókedv költözött a Tekeresi Pajtához (FOTÓK)

Kiváló hangulat, finom ételek.

Múlt vasárnap immár hetedik alkalommal rendezték meg az „Összefőzzük Orfűt” gasztronómiai közösségi eseményt, amely mára a település hagyományos szezonzáró rendezvényévé vált. 

Orfűi programok
Kicsik és nagyok, Orfű apraja-nagyja összegyűlt a hagyományos főzőversenyre.

Orfűi programok: Baranya egyik legszebb községe újra felpezsdült 

Az idei alkalom a szokásos helyszínen, a felújított Tekeresi Pajtánál várta a résztvevőket, ahol a jó hangulat, a barátságos versengés és a finom illatok egész nap belengték a környéket – Orfű apraja-nagyja összegyűlt. A főzőversenyen kilenc csapat mérte össze tudását, a megkötés ezúttal is az volt, hogy a versenyzőknek helyben kellett elkészíteniük egy egytálételt, amelyet 13 órakor tálaltak a zsűrinek. 

muskátli étterem
Összefogás és közösségépítés.

A szakmai értékelést háromtagú, elismert zsűri végezte: Serényi András, a Muskátli Étterem és az Orfűi Turisztikai Egyesület képviseletében, Dr. Raffay Zoltán, az Orfűi Horgász Egyesület elnöke és a Gyeregyalog.hu Egyesület elnöke, valamint Dr. Tihanyi Keve, Orfű jegyzője.

Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak.

 A zsűri dolga nem volt könnyű, hisz minden csapat szívét-lelkét beletette az ételbe, és a tálalásokban is megmutatkozott a kreativitás. 

Lobogott a tűz, készültek az ételek.

Végül a következő eredmény született:

 1. hely – Bájkeverők: barnasörös marharagu gesztenyés dödöllével 

2. hely – GasztroKultúra: hagymás bab 

3. hely – Szak-Ácsok: birkasült őszi zöldségekkel 

Az eredményhirdetésre 14 órakor került sor, a nap azonban korántsem ért véget ekkor: a résztvevők és vendégek estig maradtak, közösen élvezve az orfűi vendégszeretetet, a jó zenét és egymás társaságát.

 

