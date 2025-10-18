25 perce
VII. Összefőzzük Orfűt – közösség, ízek és jókedv költözött a Tekeresi Pajtához (FOTÓK)
Hagyományőrzés a finom ízek jegyében. Orfűn tudják, hogy miként kell szórakozni – minden évben megadják a módját.
Kiváló hangulat, finom ételek.
Múlt vasárnap immár hetedik alkalommal rendezték meg az „Összefőzzük Orfűt” gasztronómiai közösségi eseményt, amely mára a település hagyományos szezonzáró rendezvényévé vált.
Orfűi programok: Baranya egyik legszebb községe újra felpezsdült
Az idei alkalom a szokásos helyszínen, a felújított Tekeresi Pajtánál várta a résztvevőket, ahol a jó hangulat, a barátságos versengés és a finom illatok egész nap belengték a környéket – Orfű apraja-nagyja összegyűlt. A főzőversenyen kilenc csapat mérte össze tudását, a megkötés ezúttal is az volt, hogy a versenyzőknek helyben kellett elkészíteniük egy egytálételt, amelyet 13 órakor tálaltak a zsűrinek.
Itt az újabb esély: most egy baranyai lehet az Év Turistaháza 2025-ben!
A szakmai értékelést háromtagú, elismert zsűri végezte: Serényi András, a Muskátli Étterem és az Orfűi Turisztikai Egyesület képviseletében, Dr. Raffay Zoltán, az Orfűi Horgász Egyesület elnöke és a Gyeregyalog.hu Egyesület elnöke, valamint Dr. Tihanyi Keve, Orfű jegyzője.
A zsűri dolga nem volt könnyű, hisz minden csapat szívét-lelkét beletette az ételbe, és a tálalásokban is megmutatkozott a kreativitás.
Végül a következő eredmény született:
1. hely – Bájkeverők: barnasörös marharagu gesztenyés dödöllével
2. hely – GasztroKultúra: hagymás bab
3. hely – Szak-Ácsok: birkasült őszi zöldségekkel
Az eredményhirdetésre 14 órakor került sor, a nap azonban korántsem ért véget ekkor: a résztvevők és vendégek estig maradtak, közösen élvezve az orfűi vendégszeretetet, a jó zenét és egymás társaságát.