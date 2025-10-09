október 9., csütörtök

Dénes névnap

+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis édes

21 perce

Óriás méhecske költözik a baranyai város központjába

Címkék#város#Természettár#Komlóverzum#gyerekprogram

Mézes termékek ingyenes kóstolójával és különleges gyerekprogramokkal várja a Komlóverzum az érdeklődőket egy különleges kiállítás megnyitója alkalmából. Az Édes élet -  A méhek titokzatos világa című kiállítás részeként egy óriás méhecske is beköltözik a város központjába.

Wald Kata

A Gombák földjén című tárlatot követően a debreceni Természettár újabb vándorkiállítása érkezik a Komlóverzumba, mely a méhek titokzatos világába kalauzolja a látogatókat. Az október 10-én ünnepélyes keretek közt megnyíló kiállítás központi eleme egy csaknem három méteres óriás méhecske modell, amelyet méhkasok, kaptárak, különböző méhészeti eszközök, valamint színes infografikák, kiállítási tablók és interaktív játékelemek egészítenek ki. A kiállítási anyagot az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és az OMME Komlói Helyi Csoportja saját szemléltetőanyagaikkal és további méhészeti felszerelésekkel bővítik ki.

óriás méhecske méz
Három méteres óriás méhecske is érkezik Komlóra, a mézlovagok által kísért vándorkiállítás részeként.

Az óriás méhecske mellett mézkirálynő is érkezik a városba

A kiállítás megnyitó ünnepsége október 10-én 16 órai kezdettel a Városház térről három vármegye méz-lovagrendjeinek, a mézkirálynő és gyerekek felvonulásával indul majd. A menet a városháza elől indulva, zenei kísérettel érkezik a Komlóverzumba. Az ünnepi köszöntőket követően értékelik a Zümmögj velünk! című alkotói pályázatra beérkezett alkotásokat, majd a méhészek vezetésével közösen megtekinthető lesz a kiállítás. 

A megnyitó után őstermelők és kistermelők várják az érdeklődőket, akik ingyenes kóstoló keretében csemegézhetnek a különféle mézekből, méhészeti termékekből, kecskesajtokból, borokból, mézeskalácsból és mézespuszedliből, mely termékeket természetesen helyben meg is vásárolhatják. Ugyancsak a megnyitó után a gyermekeknek ingyenes arcfestéssel, csillámtetoválás készítéssel, hajfonással kedveskedik a Komlóverzum, és múzeumpedagógiai foglalkozással is várják az érdeklődőket. 

A Komlóverzum állandó kiállításai a megnyitó napján egységesen kedvezményes belépőjeggyel (1.200,- Ft/fő) lesznek látogathatóak. Az OMME Komlói Helyi Csoportjának közreműködésével a kiállítás időtartama alatt ingyenes mézórákkal várják az óvodás és iskolás csoportokat, akik szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a méhek titokzatos világával. Az Édes élet -  A méhek titokzatos világa című kiállítás november közepéig lesz megtekinthető a Komlóverzum nyitvatartási idejében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu