Óriás méhecske költözik a baranyai város központjába

A Gombák földjén című tárlatot követően a debreceni Természettár újabb vándorkiállítása érkezik a Komlóverzumba, mely a méhek titokzatos világába kalauzolja a látogatókat. Az október 10-én ünnepélyes keretek közt megnyíló kiállítás központi eleme egy csaknem három méteres óriás méhecske modell, amelyet méhkasok, kaptárak, különböző méhészeti eszközök, valamint színes infografikák, kiállítási tablók és interaktív játékelemek egészítenek ki. A kiállítási anyagot az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és az OMME Komlói Helyi Csoportja saját szemléltetőanyagaikkal és további méhészeti felszerelésekkel bővítik ki.

Három méteres óriás méhecske is érkezik Komlóra, a mézlovagok által kísért vándorkiállítás részeként.

Az óriás méhecske mellett mézkirálynő is érkezik a városba

A kiállítás megnyitó ünnepsége október 10-én 16 órai kezdettel a Városház térről három vármegye méz-lovagrendjeinek, a mézkirálynő és gyerekek felvonulásával indul majd. A menet a városháza elől indulva, zenei kísérettel érkezik a Komlóverzumba. Az ünnepi köszöntőket követően értékelik a Zümmögj velünk! című alkotói pályázatra beérkezett alkotásokat, majd a méhészek vezetésével közösen megtekinthető lesz a kiállítás.

A megnyitó után őstermelők és kistermelők várják az érdeklődőket, akik ingyenes kóstoló keretében csemegézhetnek a különféle mézekből, méhészeti termékekből, kecskesajtokból, borokból, mézeskalácsból és mézespuszedliből, mely termékeket természetesen helyben meg is vásárolhatják. Ugyancsak a megnyitó után a gyermekeknek ingyenes arcfestéssel, csillámtetoválás készítéssel, hajfonással kedveskedik a Komlóverzum, és múzeumpedagógiai foglalkozással is várják az érdeklődőket.

A Komlóverzum állandó kiállításai a megnyitó napján egységesen kedvezményes belépőjeggyel (1.200,- Ft/fő) lesznek látogathatóak. Az OMME Komlói Helyi Csoportjának közreműködésével a kiállítás időtartama alatt ingyenes mézórákkal várják az óvodás és iskolás csoportokat, akik szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a méhek titokzatos világával. Az Édes élet - A méhek titokzatos világa című kiállítás november közepéig lesz megtekinthető a Komlóverzum nyitvatartási idejében.