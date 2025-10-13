Óriási buli: várossá válásukat ünnepelték a sásdiak

Sásd város fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték október 11-én, az Általános Iskola udvarán. A napot Dr. Jusztinger János polgármester köszöntője nyitotta meg, majd a Sásdi Városi Koncertfúvós Zenekar és a Pécs Város Mazsorett Együttese gondoskodott a hangulatról. A helyi és meghívott fellépők színes programmal szórakoztatták a közönséget: a Deutsch Klub énekkara, a New Generation tánccsoport, Al-Gharati Magyed humorista és a Dynamic Jump kötélugrók is színpadra léptek. A délutánt a Vivat Bacchus, a Band of Streets és a DR BRS koncertje tette felejthetetlenné, majd tűzzsonglőrök és Végh Zoltán diszkója zárta az estét. A rendezvényt egész nap kísérőprogramok – édességek, légvár, íjászat, arcfestés és csillámtetoválás – tették családbarát eseménnyé. Az ingyenes ünnepségen sokan vettek részt, méltó módon emlékezve meg Sásd várossá válásának három évtizedéről.