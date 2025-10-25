Gyerekkorunk játéka, ami az agyat is átalakítja – Pécsen a felnőttek is imádják!

A legtöbben legalább egyszer hajtogattak már papírhajót vagy csákót életükben, de sokakban ez nem hagyott mély nyomot. Azok viszont, akiket valóban megérintett ez a különleges technika, most ünnepi időszakot tartanak. Bár hivatalos világnapja nincs az origaminak, a hajtogatás szerelmesei minden évben október 24. és november 11. között szentelnek figyelmet ennek a művészetnek. Ennek fontosságát az is indokolja, hogy az iskolai szinten bemutatott alapfigurák nem feltétlenül keltik fel a gyerekek tartós érdeklődését, a felnőttek pedig gyakran lemondanak a kreatív tevékenységről, ügyetlenségre hivatkozva.

Fotó: MW

Pedig az origami jóval több egyszerű hobbinál. Mint azt Wogerné Sági Judit, a Magyar Origami Kör vezetője korábban elmondta, a papírhajtogatás erőteljes terápiás hatással bír: fejleszti a finom motorikát, stimulálja az agyműködést, hasonlóan a rejtvényfejtéshez, és akár az időskori demencia megelőzésében is szerepet játszhat. Éppen ezért szerinte a pedagógusok kulcsszereplők lehetnének abban, hogy a jövő generációja újra felfedezze ezt a kreatív önkifejezési formát.

Pécsen is origamizhatunk!

Pécsen már a kilencvenes évek eleje óta működik egy elkötelezett origami közösség, a Pécsi Origami Kör, amely kéthetente szervez foglalkozásokat. Ezeken az alkalmakon a különleges figurák készítése mellett az a cél, hogy minden résztvevő sikerélménnyel térjen haza. Az idei origami-időszakhoz kapcsolódva október 26-án délután 3 és 5 óra között a Misina Tetőponton is megrendezésre került egy közös hajtogatás.