Országos elismerésben részesült Komló polgármestere

Jusztin Levente

Budapesten vehette át a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet Polics József, Komló polgármestere. 

A kitüntetést az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége alapította 2002-ben, a polgárőrség megteremtője, dr. Kopácsi Sándor életműve előtt tisztelegve. Az elismerés a polgárőrség legrangosabb díja, amelyet azok kaphatnak, akik kiemelkedő munkát végeznek a közbiztonságért és a közösségek védelméért. 

Polics József hangsúlyozta, számára óriási megtiszteltetés a díj, és büszke arra, hogy Komlón olyan polgárőr közösség működik, amelyre mindig számíthat a város. Facebook-oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik nap mint nap tesznek Komló biztonságáért.
 

 

