Már ki is próbálták
2 órája
Örülnek az ebek és a gazdik is, új kutyafuttatót avattak a kisvárosban
Fotó: MW
A Szentlőrinci Önkormányzat finanszírozásával elkészült a város legújabb közösségi tere a település központjához közel – a biztonságos, zárt kutyafuttató, ahol a négylábú kedvencek végre szabadon mozoghatnak, játszhatnak és ismerkedhetnek.
A futtató célja: szabad mozgástér és egészséges testmozgás biztosítása a kedvencek és a gazdik számára a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere lehetőségével.
Szlalom és ugrók – minden adott ahhoz, hogy kutyusaink levezessék energiájukat, fejlődjenek, és jól érezzék magukat. A futtatóban póráz nélkül is szabadon mozoghatnak, kellő elővigyázatossággal.
