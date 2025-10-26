október 26., vasárnap

Örülnek az ebek és a gazdik is, új kutyafuttatót avattak a kisvárosban

Kaszás Endre
Fotó: MW

A Szentlőrinci Önkormányzat finanszírozásával elkészült a város legújabb közösségi tere a település központjához közel – a biztonságos, zárt kutyafuttató, ahol a négylábú kedvencek végre szabadon mozoghatnak, játszhatnak és ismerkedhetnek.

A futtató célja: szabad mozgástér és egészséges testmozgás  biztosítása a kedvencek és a gazdik számára a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere lehetőségével.

Szlalom és ugrók – minden adott ahhoz, hogy kutyusaink levezessék energiájukat, fejlődjenek, és jól érezzék magukat. A futtatóban póráz nélkül is szabadon mozoghatnak, kellő elővigyázatossággal.

 

