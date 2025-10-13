október 13., hétfő

Őszi füvesítés? A legtöbben itt rontják el – pedig csak pár dologra kéne figyelni

Ebben az időszakban sokakban felmerülhet a kérdés: melyik a jobb, az őszi füvesítés, vagy a tavaszi fűvetés? Tekintettel az időjárás és a klíma alakulására Baranyában mindenképpen az őszi füvesítést preferálják a szakemberek.

Kaszás Endre

Sokáig volt eldönthetetlen a dilemma, mára azonban - ha nincs az időzítést generálisan befolyásoló külső tényező - egyértelműen az őszi füvesítést ajánlják a szakemberek. Az évnek ebben az időszakában ugyanis már mindenképpen kisebb a kiszemelt terület gyomterhelése, kedvezőbben alakulnak a hőmérsékleti viszonyok is. Utóbbi azt jelenti, hogy nincs szárító hőség, több lehet a csapadék, ugyanakkor még a nagyobb fagytól sem kell tartani. 

Az őszi füvesítés esetében is kulcsfontosságú a megfelelő locsolás biztosítása
Az előkészületek első lépésként meg kell tisztítani a területet a gyomoktól és az elhalt növényzettől. Ezt elvégezhetjük vegyszeres úton, de bevált módszer a hagyományos ásó-kapa-gereblye használata is. Ezt követi a talaj fellazítása, adalék anyaggal tápanyaggal - humusz, tőzeg, agyag, homok, trágya - való feljavítása.

Ezt követheti a vetés. Megyeri Szabolcs kertész ajánlása szerint átlagosan egy kilogramm fűmag 30-40 négyzetméterre elegendő. Kisebb kertekben megfelelő lehet a kézi magvetés, nagyobb területeknél érdemes gépesítve vetni az egyenletesebb csírázás érdekében. Az őszi vetés esetében is kulcsfontosságú a megfelelő vízpótlás, amit permetszerű locsolással biztosíthatunk. Ez nem mossa ki a talajból a magot, és meggátolja a pangó vízmedrek kialakulását is.

Sokak problémája ebben az időszakban a nyáron kifoltosodott, kiégett fű pótlása, gyógyítása. ebben az esetben az elvégzendő előkészítés gyakorlatilag ugyanaz, mint a teljes vetés esetében. A magok földbe kerülését követően itt se feledkezzünk meg a kíméletes locsolásról. Fontos az első vágás időzítése is, mindenképpen várjuk meg, amig a fűszálak legalább 4-5 centiméteresek lesznek.

Egy megszívlelendő ajánlás az őszi füvesítés sikere érdekében

Végül egy megszívlelendő ajánlás az őszi füvesítés sikere érdekében. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a vetéshez választott fűmagkeveréknek ne csak az árat nézzük, hanem a keverék fajtáit és azok arányát is.

  • Napos területekre válasszunk réti csenkeszt, angol perjét és esetleg réti perjét tartalmazó keveréket.
  • Árnyékos helyekre inkább vörös csenkesz és árnyéktűrő angol perje ajánlott.
  • Erősen igénybevett, gyermekes, kutyás kertekbe válasszunk sportkeveréket, mely gyorsan regenerálódik.
  • Dekoratív célra finom levélzetű, sűrű gyepet adó keveréket keressünk.
  • Csak megbízható forrásból vásároljunk, és mindig ellenőrizzük a mag tisztaságát, csírázóképességét és a keverék összetételét.

 

