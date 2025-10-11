Alattomos gyilkos bujkál a kertekben, a mérge lassan öl

A kecses, lila virágú őszi kikerics (Colchicum autumnale) sok kertbarát kedvence, hiszen a szürkülő természetben is színt visz a tájba. Ám a növény szépsége megtévesztő – minden része, a virágtól a hagymáig, erősen mérgező. A haziallat.hu szakportál szerint a kikerics hatóanyaga, a kolchicin, már kis mennyiségben is súlyos egészségkárosodást idézhet elő, különösen kutyák és macskák esetében. A toxin a gyomor- és bélrendszert, valamint a szív- és idegrendszert is megtámadhatja, és akár halálos kimenetelű is lehet, ha nem kezelik időben.

Gyönyörű, de veszélyes, vigyázzunk vele – ez az őszi kikerics!

Fotó: MW

Miért is mérgező az őszi kikerics?

A mérgezés tünetei néhány órán belül jelentkezhetnek: hányás, hasmenés, erős nyálzás, majd gyengeség és mozgáskoordinációs zavar figyelhető meg. Súlyosabb esetben görcsök, légzési nehézségek és szívritmuszavar alakulhat ki, amelyek sürgős állatorvosi beavatkozás nélkül végzetesek lehetnek. „A kolhicin sejtosztódást gátló méreg, így a szervezet több létfontosságú funkcióját is béníthatja” – figyelmeztet Schmidt Zoltán kertrendezési szakember.

Az őszi kikerics különlegessége, hogy ősszel virágzik, de levelei csak tavasszal jelennek meg. Évelő növény, mélyen fekvő hagymájában telel át, és augusztustól október végéig nyílik. Hazánkban szinte mindenütt előfordul, főként nedves réteken, kaszálókon és erdei tisztásokon. A szakemberek szerint a növény a rétek „káros gyomnövényeinek” sorába tartozik, hiszen nemcsak vadon, hanem a szénába keveredve is mérgezést okozhat a legelő állatoknál.

Háziállat mellett ne ültessünk!

A megelőzés tehát kulcsfontosságú: a kikericset ne ültessük olyan helyre, ahol háziállat szabadon mozoghat, és séta közben is kerüljük a lila virágú, levéltelen töveket. Ha gyanú merül fel, hogy az állat kapcsolatba került a növénnyel, azonnal állatorvoshoz kell fordulni – a gyors beavatkozás életet menthet.

Az őszikének is hívott növény kétségkívül a természet egyik legszebb őszi dísze, de szépsége mögött halálos erő rejlik. A felelős kerttulajdonos és gazdi mindig a biztonságot helyezi előtérbe – hiszen a természetben akad bőven más, kevésbé veszélyes, ám ugyanolyan gyönyörű növény.