Ösztöndíjjal támogatják a tehetséges fiatalokat

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) ismét meghirdeti a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogramját, amelynek célja a tanulmányi, sport- vagy kulturális területen kiemelkedő általános és középiskolás diákok támogatása. A program keretében a nyertes tanulók a szorgalmi időszak tíz hónapja alatt havi 8, illetve 10 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek, melyet tehetségük kibontakoztatására használhatnak fel. A program egyszerre szolgálja a diákok személyes fejlődését, a helyi közösségek erősítését és a DDC fenntartható, felelős vállalati értékeinek közvetítését.

Az ösztöndíjprogramra a pályázatokat 2025. október 15-ig lehet benyújtani. A Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíjprogram részletei a vállalat holnapján olvashatók.