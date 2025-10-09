október 9., csütörtök

Lehetőség

17 perce

Ösztöndíjjal támogatják a tehetséges fiatalokat

Címkék#időszak#sport#diák#ösztöndíjprogram

Kaszás Endre
Ösztöndíjjal támogatják a tehetséges fiatalokat

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: adriaticfoto

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) ismét meghirdeti a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogramját, amelynek célja a tanulmányi, sport- vagy kulturális területen kiemelkedő általános és középiskolás diákok támogatása. A program keretében a nyertes tanulók a szorgalmi időszak tíz hónapja alatt havi 8, illetve 10 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek, melyet tehetségük kibontakoztatására használhatnak fel. A program egyszerre szolgálja a diákok személyes fejlődését, a helyi közösségek erősítését és a DDC fenntartható, felelős vállalati értékeinek közvetítését.

Az ösztöndíjprogramra a pályázatokat 2025. október 15-ig lehet benyújtani. A Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíjprogram részletei a vállalat holnapján olvashatók.

 

