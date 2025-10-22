31 perce
Váratlan veszély Pécsen – az óvoda udvarán kellett közbelépni
A közelmúltban a pécsi Móricz Zsigmond tér környékén élők távhővezeték-szivárgást észleltek. A PÉTÁV-nak a közeli óvoda udvarán kellett elhárítania a környék tízemeleteseinek távhőellátását veszélyeztető hibát.
Az esetről Barkóczi Csaba, Ispitaalja önkormányzati képviselője számolt be a napokban a közösségi oldalán. Mint írta, többen észrevették, a PÉTÁV munkálatokat végzett a városrészben található Móricz Zsigmond Téri Óvoda udvarán.
A képviselő a történtekről személyesen tájékozódott a helyszínen a tagintézmény-igazgatójától. Barkóczi Csaba ismertetése szerint a beavatkozásra azért volt szükség, mert a környéken élők távhővezeték-szivárgást észleltek – egy csatornanyílásnál látványosan tört fel a gőz. A hiba a Nagy Lajos király útjai tízemeletesek távhőellátását veszélyeztette, így a PÉTÁV azonnal megkezdte a javítást.
Fontos megnyugtatni mindenkit, hogy az óvoda fűtése nem erről a vezetékről történik, így ott semmilyen fennakadás nem volt. A tagintézmény-vezető elmondása szerint a munkálatok nem zavarták meg az óvoda mindennapi életét - hangsúlyozta Ispitaalja önkormányzati képviselője, aki egyúttal jelezte: a PÉTÁV a munkák befejezését követően teljes mértékben helyreállítja az óvoda udvarát, beleértve a felásott területről eltávolított növények pótlását is.
Az óvoda mellett egy tucatnyi ferde dolgot szóvá tettek
Barkóczi Csaba egy másik Facebook-bejegyzésében az érintett óvoda mellett tapasztalt áldatlan állapotokról is írt, amelyekkel kapcsolatban aztán intézkedett is.
Ironikus hangnemet sem nélkülöző posztját azzal indította, hogy az olaszországi Pisa városának ferde tornya évente többmilliárdos turisztikai bevételt generál.
"Sajnos nekünk a Móricz Zsigmond téren lévő ferde villanyoszlopaink és táncoló közlekedési tábláink viszont senkit sem vonzanak, sőt nem is mutatnak túl jól a lakóépületeink és köznevelési intézményeink mellett" - tette hozzá a képviselő.
Barkóczi Csaba ezért tucatnyi oszlop és tábla helyreállítását kérte a városüzemeltetéstől, hogy - mint indokolt - "a környék újra rendezett, biztonságos legyen és ismét Pécs egyik legszebb városnegyedéhez méltó képet mutasson".