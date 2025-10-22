Váratlan veszély Pécsen – az óvoda udvarán kellett közbelépni

Az esetről Barkóczi Csaba, Ispitaalja önkormányzati képviselője számolt be a napokban a közösségi oldalán. Mint írta, többen észrevették, a PÉTÁV munkálatokat végzett a városrészben található Móricz Zsigmond Téri Óvoda udvarán.

Az óvoda udvarán kellett dolgoznia a Pétávnak. Fotó: Barkóczi Csaba FB-oldala.

A képviselő a történtekről személyesen tájékozódott a helyszínen a tagintézmény-igazgatójától. Barkóczi Csaba ismertetése szerint a beavatkozásra azért volt szükség, mert a környéken élők távhővezeték-szivárgást észleltek – egy csatornanyílásnál látványosan tört fel a gőz. A hiba a Nagy Lajos király útjai tízemeletesek távhőellátását veszélyeztette, így a PÉTÁV azonnal megkezdte a javítást.

Fontos megnyugtatni mindenkit, hogy az óvoda fűtése nem erről a vezetékről történik, így ott semmilyen fennakadás nem volt. A tagintézmény-vezető elmondása szerint a munkálatok nem zavarták meg az óvoda mindennapi életét - hangsúlyozta Ispitaalja önkormányzati képviselője, aki egyúttal jelezte: a PÉTÁV a munkák befejezését követően teljes mértékben helyreállítja az óvoda udvarát, beleértve a felásott területről eltávolított növények pótlását is.