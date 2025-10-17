2 órája
Milyen szakmát válasszak? – választ adhat a bicsérdi rendezvény
Milyen szakmát válasszanak a gyerekek? Ez a kérdés sok családban felmerül, hiszen a pályaválasztás nem könnyű döntés. Ezt segíti a Bicsérdi Általános Iskolában október 18-án, szombaton 9 órakor kezdődő Szakmák Napja, amelyet az iskola és helyi szervező közösen rendeznek meg.
A pályaválasztási program elsősorban a felső tagozatosoknak (7–8. osztályos tanulóknak) szól, de a környék településeiről is szívesen fogadják az érdeklődő diákokat, sőt, a középiskolások és a szülők számára is tartogat érdekességeket.
A tornateremben 17 kiállító várja a látogatókat, a rendezvény célja pedig, hogy a fiatalok első kézből, helyi szakemberektől ismerhessenek meg különféle hivatásokat. A szervező, Molnár Gábor elmondta, a céljuk, hogy a pályaválasztás előtt álló gyerekek személyesen találkozhassanak azokkal, akik nap mint nap végzik ezeket a munkákat, így valós képet kapjanak a szakmákról, hivatásokról és inspirációt merítsenek a továbbtanulásukhoz.
Standok, melyek segíthetik a pályaválasztást
A látogatók kézzel fogható, gyakorlati bemutatókon is részt vehetnek: többek között vízvezeték- és fűtésszerelők, asztalosok, keramikusok, mesterszakácsok, orvosok, jegyzők, gyógyszerészek, építőipari szakemberek, ügyvédek és autószerelők mutatkoznak be. A Pécsi Tudományegyetem is képviselteti magát, az udvaron pedig a rendőrség tart izgalmas bemutatót, ahol még tömegoszlató eszközöket is megtekinthetnek az érdeklődők.
A nap nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is lesz: a gyerekeket kvízjáték várja értékes nyereményekkel, a végén pedig mindenki szó szerint belekóstolhat a szakács mesterségbe – frissen sütött palacsintával.