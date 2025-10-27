Papp Lajos professzor lett a vármegye díszpolgára – GALÉRIA

A Vármegyenapon az alábbi díjakat adták át:

Dr. Őri László a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke Posztumusz Sport díjban részesítette Feleki Attilát Kozármisleny város fejlesztésében, különösen pedig a helyi sportélet példaértékű és magas színvonalú feltámasztásában, megalapításában és megszervezésében végzett elkötelezett és fáradhatatlan munkásságának elismeréseként.

Elismerésül a vármegye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért, helytálló és elkötelezett tevékenységéért a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Közrend-Közbiztonság díjat adományozott Szlaukó Tibor rendőr alezredesnek, a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat szolgálatvezetőjének.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségekért díjat adományozott Futár Jánosnak, a Bajorsör-barátok Hagyományőrző Egyesület alapítójának a Villány és térsége német nemzetiségű lakosai anyanyelvének, nemzeti hagyományainak megőrzése, valamint példamutató közösségszervező, hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős elismertségnek örvendő rendezvényeinek megalapításában és megszervezésében kifejtett érdemeiért.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Egészséges Baranyáért díjat adományozott Dr. Makra István Ede főorvos, sebész szakorvos részére, a komlói sebészeti, aneszteziológiai és sportegészségügyi ellátás területén kifejtett több évtizedes magas szintű, lelkiismeretes tevékenységéért.

Koltai Péter díjban részesült idén Schuber Noel tanuló, a néptánc, hagyományőrzés és közösségszervezés területén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya vármegyei média világában magas szakmai tudással és hitelességgel végzett kiemelkedő televíziós műsorkészítői, újságírói és szerkesztői tevékenységéért Sajtó- díjban részesítette Koller Zoltán televíziós műsorszerkesztőt, újságírót.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális, Művészeti díjat adományozott Magyarné Manga Anett, a mohácsi Park utcai Általános Iskola grafika-rajz szakos tanára részére több évtizedes képzőművészeti, tanári pályájának, a tűzzománcozás magas színvonalú alkotóművészeti tevékenysége, valamint példaértékű tehetség- felkaroló és pedagógiai munkásságának elismeréséül.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Fejlődéséért kitüntető díjat adományozott Hárs József korábbi bólyi polgármester részére több évtizedes életútja, a város és térsége elkötelezett fejlesztésének, példaértékű településvezetői szolgálatának elismeréséül.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyar Nemzeti Identitásért díjat adományozott a Siklósi Hagyományőrző Egyesület részére, a magyar nemzeti emlékezet, és a baranyai értékmegőrzés ápolásában kifejtett elkötelezett és színvonalas tevékenységéért.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Pro Comitatu Baranya kitüntető díjban részesítette Budavári Attila orgonaépítő mestert, kivételesen magas színvonalú, hazai és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló kultúrateremtő, alkotó tevékenységéért, a hagyományos pécsi orgonaépítészet megújításában és megteremtésében végzett múlhatatlan érdemei elismeréseként.

Az idei évben a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Díszpolgára címet adományozott Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, klinika igazgató, egyetemi tanár részére, a szívsebészet-kardiológia területén végzett maradandó, iskolateremtő és példamutató tudományos, kutatói és életmentő tevékenységéért, amellyel hozzájárult a hazai, valamint a baranyai-pécsi szívgyógyászati ellátás megújításához.