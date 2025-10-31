Óriási fejlesztés: több parkoló felújítását is tervezi a baranyai város

Újabb parkolók felújítását tervezi az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretein belül az elkövetkezendő években is. Mint arról korábban beszámoltunk, idén összesen 170 millió forint támogatáshoz jutott Komló a Versenyképes Járások Programban - a forrásból több mint 100 millió forintot a város működési költségeinek enyhítésére fordítanak, a fennmaradó mintegy 60 millió forintból pedig két parkoló újul meg - az egyik Sikondán, a másik Komló belvárosában, a Komlóverzum mögött -, és a térfigyelő rendszer is bővül.

A Komlóverzum mögötti parkoló is megújul a Versenyképes Járások Program részeként

Több parkoló is megújul a tervek szerint

A Versenyképes Járások Programban a következő két évre tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket november elején kell benyújtani. Komló továbbra is évi 170 millió forint támogatásra számíthat - jövőre a terv szerint a Minizoo állatkert közvetlen közelében parkolót alakítanának ki, amire 53 millió forintot szánnának. Járdafelújítás, a Nyár utca korszerűsítése, és a térfigyelő kamerarendszer bővítése szintén része a jövő évi terveknek. Azt követően, 2027-ben pedig a dávidföldi iskolával szemben lévő parkoló, a Komló-Arborétum játszótér, és a Hunyadi utca felújítására fordítanák a támogatás egy részét, de a Nagy László utcában és Körtvélyes városrészben és terveznek útfelújításokat.

A Versenyképes Járások Program célja a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és falvak kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása. A Program járásonként 250 millió forint pénzügyi forrást biztosít.