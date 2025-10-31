Parvovírus: Halálos veszélyre figyelmeztet a pécsi szakember

A parvovírusra a Rózsadombi Állatorvosi Rendelő is figyelmeztetett. A fertőzés részleteivel kapcsolatban dr. Szilágyi Máté közölte: a vírus a fertőzött kutya székletével ürül, és a környezetben hónapokig életképes marad. Akár cipőtalpon, ruhán, kezeken vagy más kutyákon keresztül is tovább vihető.

A parvovírus elsősorban kölyökkutyákat veszélyezteti, de oltatlan felnőtt állatokra is veszélyes lehet

Forrás: MW

A pécsi állatorvos a leggyakoribb tünetek közé sorolta a súlyos, véres hasmenést, ismétlődő hányást, az állat levertségét, étvágytalanságát, a magas láz, gyors kiszáradást, valamint a jellegzetes, szúrós szagú székletet.

Megelőzhető a parvovírus fertőzése

Dr. Szilágyi Máté a vírus veszélyességére térve jelezte: a parvo nagyon gyorsan terjed, és pár nap alatt végzetes lehet, különösen kölyökkutyákban. A gyógyulás esélye a kezelés gyorsaságától függ - hangsúlyozta az állatorvos, aki kitért arra is, hogy a fertőzés időben beadott védőoltásokkal megelőzhető.

A pécsi állatorvos azt tanácsolja, hogy új kiskutyát addig ne vigyék a gazdik közösségbe, amíg nincs védettsége. Nem szabad engedni, hogy az eb szaglássza más kutyák ürülékét vagy ismeretlen kutyák helyét. A cipőtalp otthoni fertőtlenítése sem árt kölyök mellett - hívta fel a figyelmet dr. Szilágyi Máté, akinek rendelőjében kiemelt figyelmet fordítanak a parvovírus elleni védelemre.