október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jogszabály

1 órája

Pécs Pride: a gyanúsított elismerte a szervezést

Címkék#szervezet#önkormányzat#levél#alapítvány#rendezvény

A liberális nemzetközi hálózat már az Európai Bizottság elnökéhez fordult. A Pécs Pride-nak még mindig komoly utóélete van.

Bóka Máté Ciprián

A Pécs Pride szervezőjének gyanúsítotti beidézése komoly vitát váltott ki a közéletben. A Demokratikus Koalíció és ismert pécsi kormányellenes liberális aktivisták kiálltak Buzás-Hábel Géza mellett. Miközben a Pride-on közel kétezren vonulhattak, addig egy pécsi alapítvány részéről alig pár tucatnyian értek oda kedden a Pécsi Rendőrkapitánysághoz, hogy tüntessenek a férfi érdekében és a rendőrséget politikai nyomás alá helyezzék. 

Pécs Pride és külföldi drag queen
Rengeteg külföldi volt a kormányellenes tüntetéssel is felérő Pécs Pride-on

A kérdés ugyanakkor jelenleg nem az, hogy ki mit gondol a Pride-ról, hanem az, hogy a törvények vonatkoznak-e mindenkire, vagy egyesekre nem. A rendezvényt a hatóság betiltotta, mégis megtartották egy másik rendezvénynek álcázva. A jogszerű társadalom alapja az, hogy a törvény mindenkit kötelez, azokat is, akinek a nézeteivel ellentétesek – hiszen a jog nem politikai állásfoglalás kérdése, annak egészen más platformjai vannak. Érdekesség, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát hangsúlyozó – elméletben – liberális aktorok a HírTV-nek nem válaszoltak a baloldali önkormányzat tudósítása szerint. A városi lap szerint a gyanúsított, Buzás-Hábel Géza elismerte: a korábbi tiltás ellenére is ő szervezte meg a Pride-ot.

Mit kerestek az antifa csoportok?

A Pécs Pride során ráadásul kendővel eltakart arcú, az antifa csoportok jellemzőit hordozó fiatalok is megjelentek, provokatív fellépőként. Ráadásul a külföldről érkezők azokat a jogszerűen felvonuló demonstrálókat is provokálták, akik a családokat védő, engedélyezett sétán vettek részt és megpróbálták hergelni a másként gondolkodókat. Egy autó is végighaladt a belvároson az illegális tüntetés alatt. A külföldi, liberális EP-képviselőkkel megtámogatott Pécs Pride-on pedig kormányellenes rigmusokat skandáltak, és "mocskosozták" a velük egyet nem értő politikai oldalt. Egy férfi meg is támadta a Pride egyik résztvevőjét, továbbá a baloldali menettel szemben a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is tüntetett. A fentiek miatt több különböző eljárást indítottak a rendőrök, nemcsak a szervezővel szemben. 

Külföldi beavatkozást kérnek a Pécs Pride miatt

Érdekesség, hogy a pécsi önkormányzat lapja szerint a gyanúsított férfi szervezete, a Diverse Youth Network közzétett egy levelet, amelyet külföldi liberális politikusok írtak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek. Ebben gyakorlatilag azt kérik, hogy avatkozzon be a bizottság a hazai jogrendbe, amelyet a magyar parlament hozott meg. 

Megértőek a pécsiek, de...

Ugyanakkor Pécsen Péterffy Attila polgármester baloldali városvezetése által készített közvélemény-kutatás is arról szólt, hogy a városban élők nem támogatják a rendezvényt, és már 2021-ben is úgy vélekedett Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető, hogy a város alapvetően polgári, befogadó, nem látja azt, hogy egy ilyen indulatokat szító rendezvényre miért van itt szükség. Sem az ellentüntetők, sem maga a rendezvény nem járult hozzá az elfogadáshoz – mondta az első Pride után. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu