Pécs Pride: a gyanúsított elismerte a szervezést

A Pécs Pride szervezőjének gyanúsítotti beidézése komoly vitát váltott ki a közéletben. A Demokratikus Koalíció és ismert pécsi kormányellenes liberális aktivisták kiálltak Buzás-Hábel Géza mellett. Miközben a Pride-on közel kétezren vonulhattak, addig egy pécsi alapítvány részéről alig pár tucatnyian értek oda kedden a Pécsi Rendőrkapitánysághoz, hogy tüntessenek a férfi érdekében és a rendőrséget politikai nyomás alá helyezzék.

Rengeteg külföldi volt a kormányellenes tüntetéssel is felérő Pécs Pride-on

A kérdés ugyanakkor jelenleg nem az, hogy ki mit gondol a Pride-ról, hanem az, hogy a törvények vonatkoznak-e mindenkire, vagy egyesekre nem. A rendezvényt a hatóság betiltotta, mégis megtartották egy másik rendezvénynek álcázva. A jogszerű társadalom alapja az, hogy a törvény mindenkit kötelez, azokat is, akinek a nézeteivel ellentétesek – hiszen a jog nem politikai állásfoglalás kérdése, annak egészen más platformjai vannak. Érdekesség, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát hangsúlyozó – elméletben – liberális aktorok a HírTV-nek nem válaszoltak a baloldali önkormányzat tudósítása szerint. A városi lap szerint a gyanúsított, Buzás-Hábel Géza elismerte: a korábbi tiltás ellenére is ő szervezte meg a Pride-ot.

Mit kerestek az antifa csoportok?

A Pécs Pride során ráadásul kendővel eltakart arcú, az antifa csoportok jellemzőit hordozó fiatalok is megjelentek, provokatív fellépőként. Ráadásul a külföldről érkezők azokat a jogszerűen felvonuló demonstrálókat is provokálták, akik a családokat védő, engedélyezett sétán vettek részt és megpróbálták hergelni a másként gondolkodókat. Egy autó is végighaladt a belvároson az illegális tüntetés alatt. A külföldi, liberális EP-képviselőkkel megtámogatott Pécs Pride-on pedig kormányellenes rigmusokat skandáltak, és "mocskosozták" a velük egyet nem értő politikai oldalt. Egy férfi meg is támadta a Pride egyik résztvevőjét, továbbá a baloldali menettel szemben a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is tüntetett. A fentiek miatt több különböző eljárást indítottak a rendőrök, nemcsak a szervezővel szemben.

Külföldi beavatkozást kérnek a Pécs Pride miatt

Érdekesség, hogy a pécsi önkormányzat lapja szerint a gyanúsított férfi szervezete, a Diverse Youth Network közzétett egy levelet, amelyet külföldi liberális politikusok írtak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek. Ebben gyakorlatilag azt kérik, hogy avatkozzon be a bizottság a hazai jogrendbe, amelyet a magyar parlament hozott meg.