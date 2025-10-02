október 2., csütörtök

Mi lesz itt?

4 órája

Higgadt tiltakozást szerveznek a Pécs Pride ellen

Címkék#bazilika#Pécsi Rendőrkapitányság#Pécs Pride#esemény#védelem

A rendőrség és a Kúria is betiltotta ugyan, de a Pride szervezői és támogatói mégis vonulni akarnak szombaton a városban. A Pécs Pride-dal szemben azonban egy eheti körlevél szerint van, aki nyugodt, családbarát sétát szervez, melyre az egész országból várják a csatlakozókat.

Bama.hu

Egy külföldről finanszírozott aktivista csoport szervezésében készülnek végigvonulni a másság jegyében fellépők Pécs utcáin, október negyedikén a Pécs Pride-on. A tervezett felvonulást elítélők ellenben eddig több mint 14 ezren írták alá a petíciót - a törvényesség védelmében. A Pécs Pride szervezői láthatóan úgy döntöttek, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok, hiszen hiába tiltotta be a rendőrség után a Kúria is a demonstrációjukat, nem tettek le a vonulás megtartásáról.

A Pécs Pride szervezői bűncselekményt követnek el
A Pécs Pride-ot a tiltás ellenére meg akarják tartani - Fotó: Teknős Miklós

A Pride-dal szembeni felhívás megfogalmazói egy körlevélben most arra kérik a jóérzésű embereket, hogy a Pride felvonulással egy időben egy békés, családbarát sétán vegyenek részt Pécsett, megmutatva mindenki számára, mit jelent a normalitás. „Nem provokálni megyünk, hanem tanúságot tenni. Kiállni a hitért, a családért és Magyarországért — méltósággal és imával. Mondhatjuk úgy is: ön és én vagyunk a „felmentő sereg” – írják a szervezők.

Mint hozzáteszik, a 

higgadtságunkkal visszafoglaljuk a közteret a törvényesség számára.

A Pécs Pride-dal szembeni petícióban, amelyet eddig 14 ezren írtak alá a peticiok.com honlapon, az szerepel, hogy a konfliktus messze túlmutat egyetlen város ügyén. Ami Pécsen történik, precedenst teremt minden magyar vidéki település számára és a genderideológia járványszerűen terjed – hacsak a családok nem állnak fel, és nem mondják ki: elég volt.

Végleges a Pécs Pride tiltására vonatkozó határozat

Mint megírtuk, a Pécsi Rendőrkapitányság – mint gyülekezési hatóság – szeptember 5-én megtiltott egy magánszemély által bejelentetett gyűlést, a Pécs Pride megrendezését. Az október 4-ére tervezett rendezvényt a Uránvárosból, az Ybl Miklós utcából indítanák, és a pécsi bazilika, a Zárdatemplom, valamint ókeresztény Mauzóleum mellett, a Szent István téren végződne az esemény.

A rendőrkapitányság elsőfokú közigazgatási határozatában úgy ítélte meg, hogy a bejelentett gyűlés tudomásulvételére nem kerülhet sor, tekintettel a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogának védelméről szóló passzusra.

Az újabb Pécs Pride betiltásáról szóló határozatot a bejelentő bírósági úton megtámadta, azonban a Kúria a 2025. szeptember 14-én kelt határozatával elutasította a felperes keresetét, így a Pécsi Rendőrkapitányság tiltó határozata jogerőssé vált.

 

