Miért tesznek feljelentést a Pécs Pride szervezője ellen?

A Mi Hazánk Mozgalom pécsi önkormányzati képviselője, Varga Tamás bejelentette, hogy feljelentést tesz Buzás-Hábel Géza, a hétvégén megtartott Pécs Pride szervezője ellen. A politikus szerint a rendezvényt a hatósági tiltás ellenére tartották meg Pécs belvárosában.

Az ellentüntetőket a rendőrök igazoltatták, a Pécs Pride főszervezőjét most feljelentik. Fotó: Kovács Liliána

A párt közlése szerint a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Önvédelmi Mozgalommal, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal és a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal közösen tiltakozott a rendezvény ellen a város több pontján.

Varga Tamás azt állítja, hogy a Pride felvonulás résztvevői egy másik, vadkárok elleni tüntetés bejelentett útvonalán vonultak, ami szerinte indokolttá tette volna a rendezvény feloszlatását.

A politikus kérdést intézett Péterffy Attila polgármesterhez, amiért szerinte részt vett a szerinte jogsértő rendezvényen. „Pécsett nem kell betartani a jogszabályokat?” – fogalmazott közleményében Varga, aki a kormányt is támadta egyúttal.

Hétfőn számoltunk be arról, hogy a rendőrség közölte: a városban közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket.

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Pécs Pride-on ellenük indultak eljárások?

Konkrétumokat nem mondott a hatóság, de az igazoltatott személyek nagy hányada a Pécs Pride-dal szemben tiltakozókból kerültek ki. Közerkölcs megsértése miatt egy külföldi ellen léphettek fel, aki provokatív drag queen jelmezben masírozott már a délelőtt folyamán is. A garázdaság miatt eljárás alá vont illető az lehet, aki megtámadott egy felvonulót a Pride-on, míg az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértés okán indított eljárás vagy a vadkár tüntetést bejelentővel, vagy pedig a betiltott Pride szervezőjével szemben indulhatott. Vélhetően annak az autónak vezetőjével szemben indítottak közigazgatási szabálysértési eljárást, aki a menetet felvezető autója volt, és végig ment a sétálóutcán, a Széchenyi téren a rendőrök mellett akadálytalanul.