Több intézkedés is történt

3 órája

Reagált a rendőrség Pécs Pride-ra: közerkölcs megsértése miatt indítottak eljárást

A Baranya vármegyei rendőrség a közösségi oldalán számolt be a tegnapi nap történéseiről.

Bama.hu
A Pécs Pride ideje alatt ellepték a várost a rendőrök, megtudtuk, hogy több ízben is intézkedtek.

Fotó: KOVACS LILIANA

A szombati események kapcsán tett közzé egy posztot a rendőrség, miszerint több intézkedés is történt a hétvégén. 

Intézkedések a szombati pécsi rendezvényekkel kapcsolatban.

A városban közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket. 

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.

Ellentüntetők egy pontos próbálták megállítani a Pécs Pride felvonulást, ebből egy kisebb balhé is kialakult

 

