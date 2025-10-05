Reagált a rendőrség Pécs Pride-ra: közerkölcs megsértése miatt indítottak eljárást

Intézkedések a szombati pécsi rendezvényekkel kapcsolatban.

A városban közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket.

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.