Ideiglenes korlátozás

57 perce

Megint lezárják Pécset a hétvégén – mutatjuk a kerülőutakat

Ideiglenes forgalomkorlátozás részleteiről tájékoztatott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Bama.hu

Autóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Pécsett október 25-én és 26-án tájékoztatott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség közleménye szerint szombaton, október 25-én 13 és 18 óra között a Lapisi út és Remeterét közötti útszakaszt félpályán lezárják, míg vasárnap, október 26-án 6 és 19 óra között a Lapisi út teljes hosszában teljes útzár lesz érvényben.

A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és a kijelölt kerülőutakat – a 6-os, 66-os, 6602-es és 6608-as számú utakat – vegyék igénybe.

A rendőrség köszöni a közlekedők türelmét és megértését.

 

 

