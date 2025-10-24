Megint lezárják Pécset a hétvégén – mutatjuk a kerülőutakat

Autóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Pécsett október 25-én és 26-án – tájékoztatott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség közleménye szerint szombaton, október 25-én 13 és 18 óra között a Lapisi út és Remeterét közötti útszakaszt félpályán lezárják, míg vasárnap, október 26-án 6 és 19 óra között a Lapisi út teljes hosszában teljes útzár lesz érvényben.

A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és a kijelölt kerülőutakat – a 6-os, 66-os, 6602-es és 6608-as számú utakat – vegyék igénybe.

A rendőrség köszöni a közlekedők türelmét és megértését.