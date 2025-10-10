Pécsen hallgatták meg a nyugdíjasok hangját (GALÉRIA)

Az eseményen dr. Hoppál Péter kormánybiztos, Pécs és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki a térség idős polgáraival beszélgetett az őket érintő aktuális kérdésekről. Jelen volt továbbá Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, valamint Molnár Ferenc, a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is, továbbá Hankó Balázs Kultúráért és Innovációért felelős miniszter is részt vett az eseményen, köszöntve az egybegyűlteket. "Ha az ember megismeri a valóságot, akkor tudja a helyzetet jobbá tenni" – fogalmazott a miniszter.

Hankó Balázs Pécsen

Forrás: Dr. Hoppál Péter Facebook oldala