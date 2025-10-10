1 órája
Pécsen hallgatták meg a nyugdíjasok hangját (GALÉRIA)
A Nyugdíjas Parlament Egyesület Baranya Vármegyei ülését pénteken délután tartották Pécsen, a Vármegyeháza tanácstermében.
Az eseményen dr. Hoppál Péter kormánybiztos, Pécs és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki a térség idős polgáraival beszélgetett az őket érintő aktuális kérdésekről. Jelen volt továbbá Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, valamint Molnár Ferenc, a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is, továbbá Hankó Balázs Kultúráért és Innovációért felelős miniszter is részt vett az eseményen, köszöntve az egybegyűlteket. "Ha az ember megismeri a valóságot, akkor tudja a helyzetet jobbá tenni" – fogalmazott a miniszter.
Pénteken tartották a Nyugdíjas Parlament Egyesület Baranya Vármegyei ülésétFotók: Löffler Péter
A találkozón több, a nyugdíjasok mindennapjait befolyásoló téma került napirendre: szó esett a gondosóra programról, az élelmiszer-utalványokról, valamint más juttatásokról és támogatási lehetőségekről is.
A rendezvény célja az volt, hogy a döntéshozók közvetlenül is meghallgassák az idősek tapasztalatait, véleményét, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra, hiszen az idősek életminősége és biztonsága közös társadalmi felelősség.