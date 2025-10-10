október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugdíjas Parlament

1 órája

Pécsen hallgatták meg a nyugdíjasok hangját (GALÉRIA)

Címkék#Hankó Balázs#Dr Hoppál Péter#nyugdíjas#miniszter#elnök#innováció

A Nyugdíjas Parlament Egyesület Baranya Vármegyei ülését pénteken délután tartották Pécsen, a Vármegyeháza tanácstermében.

Tóth Viktória

Az eseményen dr. Hoppál Péter kormánybiztos, Pécs és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki a térség idős polgáraival beszélgetett az őket érintő aktuális kérdésekről. Jelen volt továbbá Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, valamint Molnár Ferenc, a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is, továbbá Hankó Balázs Kultúráért és Innovációért felelős miniszter is részt vett az eseményen, köszöntve az egybegyűlteket. "Ha az ember megismeri a valóságot, akkor tudja a helyzetet jobbá tenni" – fogalmazott a miniszter.

Hankó Balázs Pécsen
Forrás: Dr. Hoppál Péter Facebook oldala

Pénteken tartották a Nyugdíjas Parlament Egyesület Baranya Vármegyei ülését

Fotók: Löffler Péter

A találkozón több, a nyugdíjasok mindennapjait befolyásoló téma került napirendre: szó esett a gondosóra programról, az élelmiszer-utalványokról, valamint más juttatásokról és támogatási lehetőségekről is. 

A rendezvény célja az volt, hogy a döntéshozók közvetlenül is meghallgassák az idősek tapasztalatait, véleményét, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra, hiszen az idősek életminősége és biztonsága közös társadalmi felelősség.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu