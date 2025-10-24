1 órája
Pécsen péntek reggel szabályos korcsolyapályává váltak az utak
Az éjszakai élénk, néhol viharos szél következtében nagyon sok lomb esett le a fákról Pécsen. Az eső miatt a lehullott levelek csúszós felületeket hoztak létre járdákon, kerékpárutakon és utakon egyaránt.
A hirtelen jött kellemetlen akadály több közlekedőt is meglepett pénteken reggel és délelőtt, a város számos pontján alakultak ki szabályos korcsolyapályák az utakon, amik fokozott balesetveszélyt jelentenek.
Portálunkkal egy pécsi fuvaros osztotta meg észrevételét: a vizes levelektől csúszós útfelület nem csak az autósok számára lehet veszélyes, fokozott óvatosságot követel a kerékpárosoktól, motorosoktól is. Kerüljük a hirtelen irányváltásokat és a hirtelen, intenzív fékezést!