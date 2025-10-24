Pécsen péntek reggel szabályos korcsolyapályává váltak az utak

Portálunkkal egy pécsi fuvaros osztotta meg észrevételét: a vizes levelektől csúszós útfelület nem csak az autósok számára lehet veszélyes, fokozott óvatosságot követel a kerékpárosoktól, motorosoktól is. Kerüljük a hirtelen irányváltásokat és a hirtelen, intenzív fékezést!