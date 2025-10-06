Áremelések Pécsen: óvatosan, de kezdenek kiakadni sajátjaikra a helyi balosok

október 6., hétfő

Hiába írtunk róla többször, egyelőre a pécsiek nagy százalékának az ingerküszöbét nem érték el a brutális őszi áremelések. Néhány pécsi baloldali viszont már tüntetne.

Bóka Máté Ciprián
Egy, a pécsi baloldallal szimpatizáló, a helyi közéletben jártas szereplő a közösségi oldalán szeptember utolsó napján javasolta azt, hogy költségmegtakarítás érdekében nem október 1-én, hanem szeptember 30-án vásároljunk 30 napos bérletet, mert azzal meg lehetett volna úszni az áremelést. A történtek kapcsán érdekesség, hogy így talán egy hónapra meg tudnak spórolni valamennyit, de az áremelés miatt a következő években folyamatosan drágább lesz a bérletek és jegyek ára a pécsi buszokon. 

Péterffy Attila polgármester ügyei a pécsi baloldaliak sem jönbe
A pécsi baloldali polgármester ténykedése a baloldalon sem örömteli 

A helyi közéletet kevésbé követő, szintén a baloldallal szimpatizálók számára pedig az sem teljesen lehet egyértelmű, hogy a jelenlegi baloldali városvezetés döntései és tevékenysége nyomán került sor az áremelésre. A pécsiek között volt, aki azt is mondta, hogy 

ez ellen kellene valami civil összefogás, az ellenőrök bojkottja valódi baloldali népi cél lenne, rákényszeríteni a motorista-technokrata városházi jobboldalt az ingyenes tömegközlekedésre, ötleteim vannak, közös akaratot viszont nem tudok csinálni egyedül.

 Csakhogy az áremelés nem jobboldali, hanem éppen a technokrata szemléletet valló baloldali városvezetés részéről merült fel. 

A pécsi baloldal ekézi a polgármestert

Péterffy Attila pécsi polgármester közösségi oldalán pedig egyre élesebben jelennek meg a kritikai kommentek akár a baráti hívek részéről is. 

Az egész nyáron át tartó bulikás képek után, most már szívesen látnánk más témájú képeket. Új munkahelyeket adunk át, utakat újítottunk fel, a városba jönni akaró cégekkel tárgyalunk. A kultúrából és bulikából nem él meg ez a város, miközben a parkokat, utcákat ellepi a szemét és a térdig érő gaz. 

Mint megírtuk,  a Tisza-adó körüli országos viták mellett Pécsen már kézzelfoghatóvá vált, milyen terhekkel járhat egy ilyen gazdaságpolitika, ami általában a baloldal számára jelent megoldást. A pécsi önkormányzat az elmúlt hetekben durva megszorításokra szánta el magát, de hitelt is felvett. A pécsi közállapotokat jól mutatja, hogy erőszakos baloldaliak lapunk munkatársát már üzenetben zaklatják csak azért, hogy nyomást gyakoroljanak rá.

 

 

