Pécsi béremelés: novemberben dönteni kell az elmaradt fizetésekről!

A Pécsi béremelés hónapok óta napirenden van, de az óvodapedagógusok továbbra sem kapták meg az elmaradt juttatásokat. Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint novemberben mindenképpen tárgyalni kell a közgyűlésben a kérdésről, mert az érintettek joggal várják el a bérrendezést.

Novemberben végre rendezik az elmaradt pécsi béremeléseket?

– Az óvodapedagógusok megérdemlik, hogy végre megkapják azt, ami jár nekik. Ez a béremelés a törvény szerint jár nekik, nincs ok a további halogatásra – hangsúlyozta Csizmadia, aki hozzátette, hogy ezt a forrást az állam már biztosította az önkormányzatnak.

A hivatali dolgozók is megérdemlik

Nemcsak az óvónők, hanem a pécsi városházi munkatársak is komoly felelősséget viselnek, ezért az ő bérrendezésük sem maradhat el. Ők tartják mozgásban a várost. Az ő munkájuk éppolyan fontos, mint azoké, akik a kisgyermekeink neveléséért felelnek.

Pécsi béremelés: november lehet a fordulópont

A béremelés ügye még júniusban került először napirendre, amikor a város elvi döntést hozott az óvodai bérek rendezéséről. Azóta azonban nem történt kifizetés, az Államkincstár által ígért pontosított normatíva megállapítását is októberre ígérte a pécsi városvezetés.

A korábbi nyilatkozat szerint Ruzsa Csaba alpolgármester október közepéig dolgozza a bérrendezés metodikáját és kifizetési tervét, így már csak pár napjuk van arra.

Csizmadia Péter szerint a következő, novemberi közgyűlésen végre dönteni kell, nem lehet tovább húzni az időt, a fizetések elmaradása méltatlan a szférában dolgozókhoz.

A pécsi béremelés tehát továbbra is nyitott kérdés, de november döntő hónap lehet. Ha a közgyűlés most lép, az óvodapedagógusok és a hivatali dolgozók még az év vége előtt megkaphatják az elmaradt összegeiket.