Tüke Busz

51 perce

Kevesebb busz, drágább jegy: így változik a pécsi menetrend októbertől!

Csodálatos napok Pécsen: miután beköszöntött az ősz, meglepetéssel készült a városi önkormányzati cég. Az áremelés után itt az új pécsi buszmenetrend kevesebb járattal.

Bóka Máté Ciprián

Bár sikerült kivédeni a sztrájkot nyáron azzal, hogy a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a Tüke Busz Zrt.-nél kompromisszumos megállapodásra jutott, de a buszos vállalatot magára hagyta e tekintetben az önkormányzat. A cég számára ugyanis nem biztosított annyi forrástöbbletet, amiből a kialkudott béremelést megoldhatták volna teljes mértékben. A vállalat akkor a pécsi buszmenetrendben tervezett járatcsökkentést némileg virágnyelven, hivatalosan eképpen fogalmazta meg: „több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét".

Pécsen megint csökken a járatok száma az új pécsi buszmenetrend szerint
Az új pécsi buszmenetrend október 4-től érvényes, de nincs meglepetés: járatcsökkentés történik 

Erre pedig október 4-től kerül sor. A vállalat azt közölte, hogy „költségmegtakarítási okokból változik a pécsi közösségi közlekedés menetrendje". Hozzátették, hogy a módosítás nem érinti a társaság iskolai és gyorsjáratait. Hangsúlyozták, hogy „a Pécsett utazók továbbra is kiszámítható, pontos menetrendi szolgáltatásra számíthatnak a városi úti céljaik eléréséhez".

Hogyan változik meg a pécsi buszmenetrend? 

  • A munkanapi menetrendi változások a 12-es, 26-os, 27-es, 27Y-os, 28-as, 28Y-os, 28A-s, 38-as és 38Y-os, 40-es, 140-es és 60-as járatokat érintik.
  • A szabadnapokat érintő menetrendi módosítások a 61-es, 25-ös, 26-os, 27-es, 29-es, 39-es, 40-es autóbuszok közlekedésében hoznak változást.
  • A szabadnapokat és munkaszüneti napokat együttesen érintő menetrendi átalakítások a 3-as, 103-as, 6-os, 7-es, 8-as, 23Y-os, 24-es, 73-as (73Y) járatok közlekedését módosítják. 

A módosítások alapján egy-egy járatot kivesznek, vagy éppen a délutáni időszakban 20 perces járatsűrűség helyett csupán félóránként közlekednek majd a buszok. 

Gyengébb szolgáltatás, több pénzért!

Augusztusban döntött úgy a baloldali városvezetés, hogy a buszjegy árát 25 százalékkal, a bérletek ára pedig 4-5 százalékkal emelkedik októbertől, valamint a pótdíjakat is megemelték.  Eddig is megerősített nyári menetrenddel mentek a pécsi buszok, most pedig már a magasabb árért még kevesebb szolgáltatást kapnak. 

Elmentek a sofőrök, ezért kellett lépni

Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi vezetője lapunknak korábban elmondta, hogy a megállapodás szerint nem az egész évre kapják meg a tavasszal már nekik beígért 9,5 százalékos emelést, hanem csak júliustól kezdődően, az első félévben marad a 6 százalék. Az elmúlt években a sofőrök béremelésére azért van szükség, mert a korábbi években nem követte a bérük a konkurens Volánbusz béreit, és ezért folyamatossá vált az elvándorlás, vagy éppen a más irányban indultak el. 

 

 

