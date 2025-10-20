22 órája
Változatlan formában szolgálja tovább a betegeket a Pécsi Diagnosztikai Központ
Egy már társadalmi egyeztetésen lévő, remélhetőleg hamarosan az Országgyűlés elé kerülő jogszabály módosításnak köszönhetően rendeződik a Pécsi Diagnosztikai Központ helyzete, amelynek jövője a magán és államilag finanszírozott képalkotó vizsgálatok szétválasztása miatt vált kérdésessé. A módosításnak köszönhetően megmaradhat a betegellátás, kutatás és oktatás szerves együttműködésére épülő „pécsi modell”.
Az egészségügyi kormányzat 2023-ban döntött úgy, hogy a közfinanszírozásban történő képalkotó vizsgálatok csak állami intézményekben végezhetőek el, és ennek végső határideje 2025. novembere lett. Az egészségügy működését átláthatóbbá tévő intézkedés hatálya alá került a különleges konstrukcióban működő Pécsi Diagnosztikai Központ (PDK) is, amely bár papíron magánszolgáltató, valójában közösségi formában működik, hiszen a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának alapítványainak tulajdonában van, és a magánfinanszírozásban végzett vizsgálatokból származó bevételeket teljes egészében visszaforgatja a napi működésbe és a fejlesztésbe.
Ez az immár több mint három évtizedes múltra visszatekintő úgynevezett „pécsi modell”, amelynek szerves része a betegellátásban közvetlenül hasznosuló magas szintű klinikai kutatómunka is. Ennek köszönhetően a pécsi klinikum nemzetközi szinten is kiemelt szerepet játszik több idegrendszeri eredetű betegség – például Parkinson-kór és epilepszia – kutatásában és kezelésében. A PDK fontos résztvevője volt a Nemzeti Agykutatási Programnak, és az idegrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának módszertani javításán dolgozó Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium tevékenységében is kiemelt szerepet játszik. Ezt a munkát és egyben az egész dél-dunántúli régió magas szintű képalkotó diagnosztikai ellátását veszélyeztetné az ország egyéb területein kétségkívül tisztább helyzetet teremtő átalakítás.
A problémát a kormány is észlelte, és az egészségügyi kormányzat, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a PDK-t üzemeltető Neuro CT Kft. együttműködésének köszönhetően egy olyan konstrukció került kialakításra, amely értelmében a cég teljes egészében a PTE tulajdonába kerül, és egy jogszabály módosítás lehetővé teszi, hogy továbbra is végezhessen közfinanszírozású képalkotó vizsgálatokat. Ahogy azt prof. dr. Dóczi Tamás akadémikus, a Neuro CT Kft. ügyvezetője, egyben a PDK egyik alapítója hangsúlyozza, ezáltal nemcsak közel hatvan magasan képzett szakember munkahelye és HUN-REN-PTE klinikai innovációt produkáló kutatócsoportja menekül meg, hanem egy nemzetközi szinten is példaértékűnek tekintett szakmai és szellemi műhely.
Az elmúlt időszakban sok páciensünk és kollégánk fejezte ki aggodalmát a Pécsi Diagnosztikai Központ jövője kapcsán. Ezért is nagyon fontos, hogy végül sikerült mindenki számára előnyös megoldást találnunk, amelynek köszönhetően egyrészt teljesítjük a kormányzat teljes mértékben indokolt törekvését a magánfinanszírozású és a társadalombiztosítás által finanszírozott vizsgálatok szétválasztása terén, másrészt pedig továbbra is a betegek és a szakma rendelkezésére áll a több évtizedes munkával felépített és fejlesztett diagnosztikai központ. A lényeg, hogy változatlan formában üzemelhetünk tovább 2025 novembere után is, és ezzel a Pécsi Diagnosztikai Központ jövője hosszú távon is biztosított – mondja Dóczi Tamás.