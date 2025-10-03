A pécsi közgyűlésen is látszik az apátia és a sodródás

A pécsi közgyűlés működése beszűkült: soha ennyire kevés alkalommal nem ülésezett a testület. A napirenden rendszeresen technikai jellegű előterjesztések szerepelnek, amelyek a város életére alig hatnak. Az érdemi döntések ritkák, és ha mégis megszületnek, azok többnyire megszorítóak – a lakosság mindennapjait terhelő intézkedésekkel.

Még négy év ugyanígy: apátia a pécsi közgyűlésben Forrás: MW

Csiki-csuki és belső játszmák

Az új ciklus első időszaka gyakorlatilag belső politikai huzavonával telt: az SZMSZ elfogadása, majd az alpolgármesterek megválasztása került előtérbe, belső harcokat kellett végigvinni, még jogsértésre is figyelmeztették a városvezetőt. Ezek, úgy tűnik, nem a város fejlődését szolgáló ügyek voltak, sokkal inkább a szűk belső politikai környezet saját komfortjának megteremtéséről szóltak sokak szerint. Az így kialakított helyzetben bizonyára könnyebben tudnak átnyomni bizonyos előterjesztéseket, szavazatokat szerezni, vagy éppen képviselőket maguk mellé állítani. Péterffy Attila pécsi polgármester pedig még mindig egy újabb alpolgármester kinevezésén dolgozik, holott talán csak a két meglévő helyettesének kellene a munkaidejüket is kitöltő feladatbeosztást adni.

Átrendeződés a politikai térfélen

A baloldali többség a jelek szerint sikeresen maga alá gyűjtött több kisebb csoportot, képviselőt. A városházi pletykák szerint ez tudatos stratégia: minél kevesebb vita, minél több kényelmes szavazás – a nyilvánosság szigorú kontroll alatt tartásával.

Megszorítások árnyékában a pécsi közgyűlés

Miközben a közgyűlés ritkán ül össze, és akkor is leginkább saját működésének kereteit szabályozza, a városlakók mindennapjait érintő ügyek pedig leginkább megszorításokról szólnak. Októbertől életbe lépett a buszjegyek drágulása, emelkedtek a temetői díjak, a szociális szolgáltatások díjai, és drasztikus parkolási díjemelés is sújtja a lakosságot.

Technokrata szemlélet – közösség nélkül

A novemberre tervezett újabb közgyűlést a városházi folyosókon már úgy értelmezik: a városvezetés egy olyan önkormányzatot szeretne kialakítani, amely technokrata, menedzser-szemléletben irányítja Pécset, ahol keveset látszanak a képviselők és az sem kizárt, hogy még nagyobb időközönként tartanának közgyűléseket, akár kéthavonta. Ez azonban – a kritikusok szerint – nem csupán a pénzügyi döntésekről szól. Sokkal inkább arról, hogy a nyilvánosság szűkítésével a demokratikus szempontok háttérbe szoruljanak.