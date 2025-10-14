Nem látszik, de halad a munka a pécsi közműépítésnél

A pécsi Közraktár utcában már nagyjából két hónapja semmilyen látható munkavégzést nem tapasztalhattunk. A munkagépek eltűntek, az út továbbra is le van zárva, a környékbeli dolgozók és vállalkozások pedig csak találgatják, mi történik – vagy inkább miért nem történik semmi. A helyszínen kihelyezett tábla szerint a beruházás befejezésére a Tettye Forrásház Zrt. novemberig kapott határidőt, ám az elmúlt hetekben gyakorlatilag semmilyen mozgás nem volt tapasztalható ennél a pécsi közműépítésnél.

Ez a pécsi közműépítés nem feltétlenül csak látványos elemekből áll

A közlekedési táblák is kaotikusak vált: az egyik irányból „mindkét irányból behajtani tilos” és „zsákutca” táblák zavarják össze az autósokat, a másik oldalon szintén zsákutcát jeleznek, miközben a gyakorlatban mégis be lehet hajtani, hiszen az utcában működő vállalkozásokat így lehet elérni. A helyiek sokszor nem is tartják be a forgalmi rendet, ami érthető is, hiszen maga a helyzet is zavaros.

Nem állt le...

A Tettye Forrásház Zrt. megkeresésünkre azt közölte: a projekt nem állt le, csupán olyan szakaszban van, amikor a munkavégzés kevésbé látványos.

Előfordulnak olyan időszakok, amikor nem látni folyamatos munkavégzést egy adott területen, ez azonban nem jelenti azt, hogy a projekt állna. A közműfelújításoknak – különösen ivóvízhálózat esetén – mindig vannak kevésbé látványos, háttérben zajló fázisai, amelyek elengedhetetlenek a későbbi biztonságos üzemeltetéshez

– közölte a cég.

Ebből is áll a munka!

A közlemény szerint az elmúlt hetekben a szakemberek a kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékeit fektették le, és a vezetéképítést követő utómunkálatokat végezték el. Ide tartoznak például a vezeték minősítő vizsgálatai, a nyomáspróbák, a fertőtlenítés, valamint a vízmintavételek és a laborvizsgálatok is. Az új hálózatot csak akkor lehet élőre kötni, ha minden ellenőrzés sikeresen lezajlott, és a vízminőség megfelel az előírásoknak.

A pécsi közműépítés fordulópontnál

A Tettye Forrásház tájékoztatása szerint a friss negatív minta után október 14-én, kedden kötik élőre az új hálózatot, ezt követően az érintett ingatlanok már az új fővezetékről kapják az ivóvizet. Ezt követi a burkolat végleges helyreállítása – marással, betonozással, aszfaltozással és szegélyépítéssel. A vállalat várakozásai szerint a korszerűsítés november elejére teljes mértékben befejeződik.