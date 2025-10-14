október 14., kedd

Helén névnap

17°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tettye

4 órája

Nem látszik, de halad a munka a pécsi közműépítésnél

Címkék#Tettye Forrásház Zrt#zsákutca#vizsgálat#autósok

Ami nem látható az még nem jelenti azt, hogy nincs is. A pécsi közműépítés esetében is igaz lehet ez. A Tettye Forrásház elmagyarázta, hogy mi történik.

Bóka Máté Ciprián

A pécsi Közraktár utcában már nagyjából két hónapja semmilyen látható munkavégzést nem tapasztalhattunk. A munkagépek eltűntek, az út továbbra is le van zárva, a környékbeli dolgozók és vállalkozások pedig csak találgatják, mi történik – vagy inkább miért nem történik semmi.  A helyszínen kihelyezett tábla szerint a beruházás befejezésére a Tettye Forrásház Zrt. novemberig kapott határidőt, ám az elmúlt hetekben gyakorlatilag semmilyen mozgás nem volt tapasztalható ennél a pécsi közműépítésnél.

Tettye Forrásház pécsi közműépítése kiverte a biztosítékot
Ez a pécsi közműépítés nem feltétlenül csak látványos elemekből áll 

A közlekedési táblák is kaotikusak vált: az egyik irányból „mindkét irányból behajtani tilos” és „zsákutca” táblák zavarják össze az autósokat, a másik oldalon szintén zsákutcát jeleznek, miközben a gyakorlatban mégis be lehet hajtani, hiszen az utcában működő vállalkozásokat így lehet elérni. A helyiek sokszor nem is tartják be a forgalmi rendet, ami érthető is, hiszen maga a helyzet is zavaros.

Nem állt le...

A Tettye Forrásház Zrt. megkeresésünkre azt közölte: a projekt nem állt le, csupán olyan szakaszban van, amikor a munkavégzés kevésbé látványos.

Előfordulnak olyan időszakok, amikor nem látni folyamatos munkavégzést egy adott területen, ez azonban nem jelenti azt, hogy a projekt állna. A közműfelújításoknak – különösen ivóvízhálózat esetén – mindig vannak kevésbé látványos, háttérben zajló fázisai, amelyek elengedhetetlenek a későbbi biztonságos üzemeltetéshez

– közölte a cég.

Ebből is áll a munka!

A közlemény szerint az elmúlt hetekben a szakemberek a kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékeit fektették le, és a vezetéképítést követő utómunkálatokat végezték el. Ide tartoznak például a vezeték minősítő vizsgálatai, a nyomáspróbák, a fertőtlenítés, valamint a vízmintavételek és a laborvizsgálatok is. Az új hálózatot csak akkor lehet élőre kötni, ha minden ellenőrzés sikeresen lezajlott, és a vízminőség megfelel az előírásoknak.

A pécsi közműépítés fordulópontnál

A Tettye Forrásház tájékoztatása szerint a friss negatív minta után október 14-én, kedden kötik élőre az új hálózatot, ezt követően az érintett ingatlanok már az új fővezetékről kapják az ivóvizet.  Ezt követi a burkolat végleges helyreállítása – marással, betonozással, aszfaltozással és szegélyépítéssel. A vállalat várakozásai szerint a korszerűsítés november elejére teljes mértékben befejeződik.

– A Tettye Forrásház Zrt. köszöni a közlekedők együttműködését és megértését, amellyel segítették, hogy a környék stabil ivóvízellátását évtizedekre megalapozó beruházás megvalósuljon – zárta a társaság a lapunknak a válaszát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu