Híres, ismert és elismert, halálukban is tisztelt emberek sírjai találhatók a Pécsi Köztemetőben (GALÉRIA + VIDEÓ)

Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából mindenki saját szeretteire gondol elsősorban, azonban a kegyeleti ünnepen érdemes megemlékezni a Pécsi Köztemetőben nyugvó híres halottakról is. A temetőben nagyjából kétszáz védett sír található, a legtöbb hírességet a körparcellában temették el.

A Pécsi Köztemető híres síremlékeinek egyikében a Zsolnay-család leszármazottai nyugszanak

Fotó: Löffer Péter / Forrás: MW

Talán a betűrend is azt kívánná, hogy elsőként Aidinger Jánost említsük, akinek síremléke közvetlenül a temető nyugati főbejárata mellett található. Pécs egykori polgármestere számos fejlesztést vitt véghez a városban. Sírhelyét Donáth Gyula szobra díszít.

Az Aidinger-emlékműtől pár lépésre fekszik a már említett körparcella, amely sírjaival méltán reprezentálja Pécs gazdag tudományos, kulturális, sport és közösségi társadalmi életét. Ebben a szektorban nem csak egykori városvezetők kaptak végső nyughelyet, hanem olyan költők, irodalmárok, mint Bertók László, Tüskés Tibor, Csorba Győző, képzőművészek, mint Bencsik István, tudósok, mint Grastyán Endre, sportemberek, mint Abay Nemes Oszkár, Füzy Ákos. De nem hiányoznak a politikusok, elismert egyetemi vezetők sem.

A híres sírok kapcsán talán kevesen tudják, de a Pécsi Köztemetőben van egy 1848-as szabadságharcos hős, Jellasics Károly síremléke is. De ebben a sírkertben nyugszik Angster József, a méltán világhírű pécsi orgonaépítő is. Az ő neve említése kapcsán érdemes felidézni Pécs 1900-as évek elejéhez köthető virágkorát, amelyet olyan családnevek fémjeleznek, mint a Zsolnay, a Hirschfeld, Hamerli, Höfler, és még hosszasan sorolhatnánk.

A Pécsi Köztemető nem csak a város híres szülötteinek állít méltó emléket

A Pécsi Köztemető nem csak a város híres szülötteinek, kiemelkedő teljesítményt nyújtó nagyjainak nyújt végső nyughelyet, hanem olyan történelmi események áldozatainak is, mint az I., vagy a II. világháború, vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc. Ezen sírok száma több ezer, a köveken, fejfákon olvasható nevek kevésbé ismertek, a róluk szóló megemlékezés mégis nagyon fontos. Csakúgy, mint a meg nem született gyermekekről szóló kegyeleti elcsendesedés, amire a Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából ugyancsak lehetőséget biztosít a pécsi sírkert.