Pécs nem bírja tovább a 6-os forgalmát – mikor készül el a város nagy elkerülője?

Már több mint egy évtizede napirenden van Pécsen a városon áthaladó 6-os út tehermentesítésének kérdése. A forgalom komoly terhelést jelent a belvárosra és a lakott területekre. A probléma régóta ismert: a pécsi útfejlesztés elmaradása nemcsak a mindennapi közlekedést nehezíti meg, hanem gazdaságfejlesztési szempontból is hátráltatja a várost.

Az Északmegyer dűlőben a szabályozási elképzelések szerint jó néhány házat érinthet a pécsi útfejlesztés, de semmi konkrétum nincs

Már korábban is megfogalmazódott az igény egy új, kétszer kétsávos út megépítésére, amely összekötné a Nyugati Ipari utat és az Üszögi utat, ezzel átvéve a jelenlegi, a város lakott területén áthaladó 6-os főút szerepét. A javaslatot évekkel ezelőtt Kővári János megyei fejlesztési biztos vetette fel, aki szerint a beruházás „egy harmincéves adósságot” rendezne. Az akkori elképzelés szerint az új nyomvonal a keleti és nyugati elkerülőket kötné össze, részben a Tüskésréti út és az Északmegyer dűlő kétszer kétsávosra bővítésével, részben pedig új útszakasz kiépítésével.

A projekt megvalósítását a pécsi önkormányzat önállóan nem tudná finanszírozni, ezért már korábban felmerült, hogy az új út állami tulajdonba kerülne, miközben a jelenlegi 6-os főút városi fenntartásba menne át. Ezzel a városon belüli közlekedés fő tengelye is átalakulhatna.

A fejlesztés nem csupán a közlekedési terhek csökkentését szolgálná. A tervek szerint az új út gazdaságfejlesztési szerepet is betölthetne: a nyomvonal mentén logisztikai és ipari övezetek jöhetnének létre, olyan tevékenységek számára, amelyek nem járnak jelentős környezeti terheléssel. A projekt támogatói szerint ez a város gazdasági versenyképességét is erősíthetné.

Ez jelentené a pécsi útfejlesztés

Mostanra azonban, hogy a beruházás ügye ismét előkerült, forrnak az indulatok az érintettek körében. A legnagyobb vita az új út nyomvonalának pontos kijelölése körül alakulhat ki: több lakó- és ipari területet érint az út, bizonyos ingatlanokat el is kellene bontani, de korábban megszokott közlekedési rend is módosulnak. Úgy tudjuk, hogy a pécsi baloldali városvezetés arra készülhet, hogy az ügyben majd a jobboldali kormányra mutogat, s nem áll bele abba, hogy ez a fejlesztés város többségének érdekét szolgálhatja, inkább a háttérben a felelősséget áttolja másokra. Holott a pécsi rendezési tervben is szerepel az út.